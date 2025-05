Kupujesz skyr? Zły wybór może kosztować zdrowie. Zobacz, co ukrywają etykiety

Skyr to jogurt typu islandzkiego. Na jego korzyść przemawia niewielka ilość tłuszczu oraz wysoka zawartość białka. Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty, jakie można znaleźć na sklepowych półkach wywierają pozytywny wpływ na zdrowie. Wręcz przeciwnie – spora część z nich może negatywnie wpływać na zdrowie. Dlatego, zanim następnym razem włożysz skyr do swojego zakupowego koszyka, zastanów się dwa razy i zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie danego towaru. To, co na niej zobaczysz może zmienić twoje myślenie o zdrowym odżywianiu.

Jakie skyry szkodzą zdrowiu?

Na problem szkodliwości skyrów zwrócili uwagę przedstawiciele Fundacji Pro-Test, niezależnej organizacji konsumenckiej, która zajmuje się między innymi analizą składu popularnych artykułów spożywczych. W jednym z najnowszych raportów udostępnionych w sieci zwracają szczególną uwagę na jeden rodzaj jogurtów typu islandzkiego. Chodzi o warianty smakowe. Zawierają one zwykle duże ilości cukru i/lub słodzików, takich jak na przykład aspartam i acesulfam K. Ich nadmierne spożycie niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Zaburza mikroflorę jelit. Nasila stany zapalne i prowadzi do uszkodzenia komórek. Sprzyja przybieraniu na wadze, co przekłada się na większe ryzyko rozwoju różnych problemów zdrowotnych. Chodzi między innymi insulinooporność, cukrzyca typu drugiego czy choroby autoimmunologiczne.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając skyr?

Warto również zrezygnować z zakupu skyrów, które mają w swoim składzie różne „ulepszacze”. Mowa tu między innymi o substancjach zagęszczających, takich jak pektyny, mączka chleba świętojańskiego, guma ksantowa czy skrobia modyfikowana. Te dodatki do żywności zostały uznane za bezpieczne i dopuszczono je do użytku w branży spożywczej. Jednak, jak podkreślają specjaliści z Fundacji Pro-Test, są zbędne, a ich obecność można zaliczyć w poczet mankamentów, jakimi mogą „pochwalić się” sklepowe jogurty typu islandzkiego.

Czytaj też:

Myślisz, że to zdrowe? Polacy jedzą ten zamiennik pieczywa na potęgę i ryzykują zdrowieCzytaj też:

Dietetyk nigdy nie kupuje tych produktów. Sprawdź, czy ty nie robisz tego błędu