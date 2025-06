Chałwowe lody z przepisu Magdy Gessler smakują genialnie! Połącz trzy składniki i gotowe

Gdy latem temperatura szybuje w górę, jedyną słodkością, na którą naprawdę mamy ochotę, są lody. Zamiast jednak sięgać po sklepowe produkty, pełne sztucznych aromatów i konserwantów, warto przygotować lody samodzielnie w domu. To nie tylko zdrowsza alternatywa, ale także sposób na stworzenie deseru idealnie dopasowanego do własnych upodobań. Domowe lody są naturalne i z pewnością o wiele smaczniejsze niż te gotowe. A co najważniejsze – każdy będzie mieć ogrom satysfakcji z ich przygotowania.

Domowe lody z przepisu Magdy Gessler

Magda Gessler to niekwestionowany autorytet kulinarny. Znana restauratorka podała własną recepturę na domowe lody chałwowe. Co ciekawe, zmieniając zaledwie jeden składnik, możesz też przygotować lody cynamonowe. Jeśli zdecydujesz się na zrobienie właśnie tej drugiej wersji – do lodów cynamonowych Magda Gessler radzi przygotować sos śliwkowy. Jak tłumaczy ekspertka – robi się go jak powidła śliwkowe, a na koniec rozcieńcza esencją z gorzkiej herbaty.

Przepis: Lody o smaku chałwy Te lody smakują obłędnie, musisz przygotować je na deser dla siebie i swoich bliskich Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 658 w każdej porcji Składniki 0,5 l śmietany kremówki 36%

10 żółtek

150–200 g chałwy (najlepiej waniliowej lub sezamowej) opcjonalnie: kieliszek koniaku Sposób przygotowania Ubijanie śmietankiNajpierw ubij śmietankę, a następnie w oddzielnym naczyniu ubij 10 żółtek. Łączenie składnikówUbitą śmietankę i żółtka połącz, dodaj do nich chałwę i opcjonalnie kieliszek koniaku. Połącz delikatnie i całość włóż do zamrażarki, a chwilę przed spożyciem przełóż do lodówki. Jeśli chcesz zrobić lody o smaku cynamonu, zamiast chałwy dodaj 1 do 1,5 łyżeczki mielonego cynamonu.

Jak podać lody chałwowe lub cynamonowe?

Domowe lody chałwowe lub cynamonowe można podać w wyjątkowy sposób, by zachwyciły nie tylko smakiem, ale i wyglądem. Świetnym pomysłem jest serwowanie ich w chrupiących miseczkach z ciasta francuskiego (gotowe ciasto kupisz w niemal każdym większym supermarkecie). Całość warto udekorować odrobiną miodu i orzechami. Lody chałwowe doskonale komponują się z pokruszonymi pistacjami i sezamem, natomiast do cynamonowych dobrze jest dodać pieczone jabłka lub karmelizowane gruszki. Całość można uzupełnić listkiem mięty i szczyptą cynamonu na wierzchu —będzie prosto, efektownie i naprawdę przepysznie. Jeśli nie masz czasu na aż tak efektowne dekoracje – użyj po prostu kolorowej posypki, którą dostaniesz w każdym sklepie.

Jak jeszcze można zrobić lody?

Przygotowanie domowych lodów owocowych lub sorbetów jest prostsze, niż mogłoby się wydawać — nie wymaga ani specjalistycznego sprzętu, ani wielu składników. Wystarczy ulubione owoce (świeże lub mrożone), odrobina soku z cytryny i opcjonalnie miód lub syrop klonowy do dosłodzenia. Wszystko miksujemy na gładką masę i zamrażamy, mieszając co jakiś czas, by uzyskać idealną konsystencję. Jeśli zamiast sorbetu chcesz zrobić lody – wystarczy, że dodasz jeszcze jogurt grecki. Taki deser jest nie tylko orzeźwiający i pyszny, ale też w 100 procentach naturalny i pełen witamin. Koniecznie sprawdź, jak zrobić dietetyczne lody bez cukru.

Czytaj też:

Te popularne lody uchodzą za dobre. Dietetyk mówi wprost: mogą ci zaszkodzićCzytaj też:

Zrobiłam naleśniki Anny Lewandowskiej. Nie sądziłam, że wyjdą aż tak dobre