Bez cukru, mąki, mleka i wyrzutów sumienia. Te placuszki z 2 składników to moje słodkie odkrycie lata

Gdy lodówka świeci pustkami, a mnie dopada ochota na „coś słodkiego” sięgam po niezawodną recepturę na placuszki z dwóch składników. To nie tylko świetny pomysł na lekki i sycący deser, ale też słodkie śniadanie. Z pewnością przypadnie do gustu zarówno małym, jak i dużym łasuchom. Przysmaki lądują na talerzach w ekspresowym tempie, a znikają jeszcze szybciej. Ich zrobienie zajmuje tyle czasu, co zaparzenie herbaty. Ten przepis jest genialny w swojej prostocie. Musisz go wypróbować, żeby później nie żałować.

Jak zrobić pyszne placuszki z 2 składników?

Z tym zadaniem doskonale poradzisz sobie, nawet jeśli stawiasz w kuchni pierwsze kroki. Musisz tylko połączyć ze sobą dwa składniki. Nie potrzebujesz mąki, cukru, mleka ani proszku do pieczenia. Wystarczą jedynie jajka i banany. Najlepiej sprawdzą się przejrzałe owoce, które można łatwo rozgnieść na miazgę. Jeśli chcesz, możesz je też zblendować.

Przepis: Placuszki z 2 składników To idealna propozycja na deser lub słodkie śniadanie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 22 w każdej porcji Składniki 2 jajka

2 banany Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie owocówUmyj banany. Obierz je ze skórki i dokładnie rozgnieć widelcem. Łączenie składnikówPołącz banany i jajka. Dokładnie wymieszaj całość Smażenie placuszkówWykładaj na rozgrzaną patelnię niewielkie porcje masy. Placuszki smaż na średnim ogniu do momentu aż się przyrumienią z obu stron.

Wskazówka: Pamiętaj, by smażyć placuszki na dobrze rozgrzanej patelni. Możesz wykorzystać do tego celu masło klarowane, rafinowaną oliwę z oliwek lub inne rodzaje tłuszczu.

Z czym podawać placuszki z bananów?

Placuszki z bananów świetnie smakują „solo”, ale możesz je też serwować z ulubionymi produktami. Doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami. Przysmaki są naturalnie słodkie, więc raczej nie potrzebują „towarzystwa” w postaci cukru pudru, miodu, syropu klonowego, dżemu, konfitury, czy kremu czekoladowego. Postaw na coś lżejszego, na przykład sezonowe owoce czy naturalny jogurt typu greckiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by posypać je posiekanymi kawałkami orzechów czy migdałów. Pamiętaj jednak, by nie przesadzać zbytnio z liczbą dodatków. Czasem mniej znaczy lepiej. Jeśli będzie ich dużo, mogą mocno podnieść kaloryczność deseru. A to z kolei nie służy zdrowiu ani sylwetce. Dlatego zachowaj ostrożność i umiar.

Czytaj też:

Placki lepsze niż ziemniaczane. Pokochasz je od pierwszego kęsa – 3 składniki, a smak obłędnyCzytaj też:

Piję to codziennie i chudnę, a koleżanki zazdroszczą. Sprawdź mój prosty przepis