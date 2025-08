Jesz te owoce? Są autostradą do otyłości i chorób serca! Sprawdź, czego lepiej nie kupować

Polacy często sięgają po owoce z puszki. To wygodna i szybka alternatywa dla świeżych owoców. Nie wymagają mycia, obierania czy krojenia, co czyni je szczególnie wygodnymi. Są dostępne przez cały rok, niezależnie od sezonu. Do tego mają długi termin przydatności, co również jest ogromną zaletą. Można zrobić większy zapas tego produktu i przechowywać go nawet przez wiele miesięcy. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy takie owoce są zdrowe.

Te owoce szkodzą zdrowiu serca

Owoce z puszki w syropie mogą zawierać w swoim składzie duże ilości cukru, ponieważ są konserwowane w zalewie z dodatkiem syropu glukozowo-fruktozowego. Jego nadmiar w diecie zwiększa ryzyko chorób serca, otyłości czy cukrzycy typu 2. Spożywanie nadmiernej ilości cukrów prostych przyczynia się też do wzrostu poziomu trójglicerydów i złego cholesterolu, a także wywołuje stany zapalne w organizmie. Przez ten dodatek są także dużo bardziej kaloryczne. Zawierają więcej kalorii niż świeże owoce – np. brzoskwinie w syropie mają ok. 74 kcal/100 g, w porównaniu do ok. 40 kcal w świeżych.

W procesie konserwacji tracą też spore ilości witaminy C, przeciwutleniaczy i błonnika pokarmowego. Co więcej, puszki, w których są przechowywane, często zawierają bisfenol A (BPA) – związek chemiczny stosowany w powłokach wewnętrznych puszek. Ma on negatywny wpływ na gospodarkę hormonalną organizmu. Chociaż wielu producentów przestało używać BPA, nadal można go znaleźć w niektórych puszkowanych produktach. Wybieraj produkty oznaczone jako „BPA-Free”.

Jakie owoce wybierać?

Jeśli chodzi o wybór owoców, to najlepiej kupować te świeże. Mają one najwięcej wartości odżywczych, a w sezonie są najsmaczniejsze i najtańsze. Jeśli jednak nie są one dostępne lub nie mamy możliwości, by je przechowywać, dobrym wyborem są też owoce mrożone. Zachowują więcej wartości odżywczych w porównaniu do tych z puszki i nie zawierają zbędnych dodatków. Koniecznie zobacz, jakie owoce polecają dietetycy.

