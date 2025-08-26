To lekkie ciasto robię tylko z 4 składników, a smakuje jak z najlepszej cukierni. Wypróbuj!

Kiedy myślimy o domowych ciastach, zazwyczaj wyobrażamy sobie długą listę produktów: mąka, cukier, masło, proszek do pieczenia, aromaty i dodatki. Nic dziwnego, że wiele osób rezygnuje z pieczenia, bo wydaje się ono zbyt czasochłonne i wymagające. Tymczasem istnieje przepis, który zadaje kłam wszystkim tym przekonaniom. Minimalizm w kuchni może być nie tylko wygodą, ale i drogą do stworzenia czegoś wyjątkowego. Cztery składniki, kilka minut przygotowań i otrzymujemy deser, którego nie powstydziłaby się najlepsza cukiernia.

Jak zrobić ciasto z 4 składników?

Nie potrzebujesz do tego żadnych specjalnych sprzętów ani umiejętności kulinarnych. Wystarczy, że połączysz ze sobą poszczególne składniki. Resztę zrobi za ciebie piekarnik. Na koniec wystarczy udekorować ciasto zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. Możesz wykorzystać do tego na przykład wiórki kokosowe, ulubione owoce, posiekane orzechy albo rozpuszczoną gorzką czekoladę. Wszystko zależy od tego, co akurat masz pod ręką. Nie przesadzaj jednak z liczbą dodatków. Pamiętaj, że one podnoszą kaloryczność deseru.

Przepis: Ciasto kokosowe Nie wymaga wiele pracy i smakuje wybornie Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 178 w każdej porcji Składniki 3 jajka

200 g wiórków kokosowych

250 g jogurtu typu skyr

1–2 łyżki erytrolu Dodatkowo: wiórki kokosowe do obsypania ciasta (opcjonalnie) Sposób przygotowania Robienie ciastaWszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Pieczenie ciastaNagrzej piekarnik do 180 stopni. Piecz ciasto przez 30 minut.

Dlaczego warto zrobić to ciasto kokosowe?

Ten deser jest dość kaloryczny, ale jednocześnie zawiera sporo białka oraz błonnika. Wymienione składniki wspierają działanie układu pokarmowego. Regulują pracę jelit, usprawniają ich perystaltykę i zapobiegają dolegliwościom gastrycznym, takim jak zaparcia czy wzdęcia. Jednocześnie zapewniają długie uczucie sytości. Już niewielka porcja ciasta hamuje głód i zaspokaja ochotę na słodycze. To bez wątpienia zdrowsza przekąska niż wiele sklepowych propozycji obfitujący w cukier, utwardzone tłuszcze, wzmacniacze smaku i konserwanty. Pamiętaj, że dieta nie powinna sprowadzać się do stosowania restrykcyjnych ograniczeń. Najważniejsze to zachować umiar i zdrowy rozsądek, a także wybierać produkty spożywcze wysokiej jakości.

