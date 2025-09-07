To szarlotka jak u babci, tylko lżejsza. Zrobisz ją z 3 składników bez cukru i mąki

Klasyczny przepis na szarlotkę obejmuje zwykle dość długą listę składników – poczynając od mąki, poprzez masło, a na przyprawach kończąc. Okazuje się jednak, że można przygotować to ciasto w wersji minimalistycznej. Bez zagniatania ciasta czy podsmażania jabłek. Ba, nawet bez użycia mąki czy cukru. Tak naprawdę wystarczą jedynie trzy produkty, by stworzyć deser, który zachwyci smakiem i pozwoli ci wrócić pamięcią do czasów dzieciństwa. Jestem pewna, że nie powstydziłaby się go żadna babcia.

Jak zrobić szarlotkę z 3 składników?

To zadanie nie wymaga użycia zaawansowanych technologicznie sprzętów ani żadnych skomplikowanych zabiegów. Wystarczy zblendować wszystkie trzy składniki, przelać powstałą masę do formy (na przykład kokilki) i wstawić całość do piekarnika na około 30 minut. Jak widzisz pracy przy tym cieście jest tyle, co nic. A efekt zachwyca nawet najbardziej wybrednych smakoszy i wielbicieli słodkości.

Przepis: Szarlotka z 3 składników Sycąca, lekka pyszna i łatwa w przygotowaniu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 175 Składniki 1 jabłko

1 jajko

2 łyżki jogurtu greckiego Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj, obierz i pokrój jabłko na mniejsze kawałki. Robienie masy na szarlotkęWrzuć jabłko do blendera. Dodaj jogurt i jajko. Zblenduj wszystkie składniki na gładką masę. Pieczenie szarlotkiNagrzej piekarnik do 180 stopni. Wylej ciasto do foremki, a następnie piecz je przez 30 minut.

Wskazówka: Do przygotowania tego ciasta możesz wykorzystać też domową konfiturę jabłkową.

Z czym podawać szarlotkę z 3 składników?

Do szarlotki doskonale pasuje wiele różnych produktów, na przykład lody czy bita śmietana. Gotowe ciasto możesz posypać też cukrem pudrem bądź cynamonem albo ozdobić kawałkami jabłek. Świetnie sprawdzą się też posiekane orzechy lub migdały. Jeśli chcesz możesz sięgnąć też po polewę czekoladową bądź lukier. Bez trudu zrobisz go w domu. Wystarczy, że połączysz cukier puder z wodą lub sokiem z cytryny w proporcji jedna szklanka na jedną łyżkę. Ucieraj oba składniki do momentu uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo ważnej kwestii – tego typu dodatki podnoszą kaloryczność deseru, więc nie przesadzaj z ich ilością. Jeśli jesteś na diecie i zależy ci na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, postaw raczej na świeże owoce niż słodkie polewy.

