Krakersy, które chrupią lepiej niż chipsy? To możliwe, a zrobisz je tylko z 2 składników

Wiele osób w codziennym pośpiechu chętnie sięga po różne szybkie przekąski – paluszki, chipsy, ciasteczka etc. Niestety większość tego typu produktów dostępna w sklepach nie grzeszy wysoką jakością. Jest pełna konserwantów, utwardzonych tłuszczów, cukru, soli i wzmacniaczy smaku. A przecież można inaczej. Przygotowanie domowych „przegryzek” – wbrew temu, co mogłoby się wydawać – nie nastręcza zbyt wielu trudności. Nie wymaga też specjalnych umiejętności kulinarnych ani długiej listy składników. Co więcej, nie zajmuje wiele czasu. Te „uśmiechnięte” krakersy są tego najlepszym dowodem.

Jak zrobić zdrowe krakersy z 2 składników?

W tych pysznych, złocistych krakersach nie ma drożdży czy tłuszczu. Ich bazą są ziemniaki i skrobia ziemniaczana. Tylko tyle. Ten „duet” tworzy ciasto, które świetnie nadaje się do wycinania kształtów. Te później zmieniają się w złociste i aromatyczne przekąski. Co ważne, by je zrobić, nie musisz wyciągać patelni. Wystarczy, że nagrzejesz piekarnik. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – przywołana forma obróbki termicznej jest jedną z najzdrowszych technik kulinarnych. Jej stosowanie sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki oraz dobrej kondycji organizmu.

Przepis: Domowe krakersy w wersji light To pyszna, a zarazem zdrowa przekąska. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 87 w każdej porcji Składniki 3 ziemniaki

50 g skrobi ziemniaczanej Dodatkowo: sól

tłuszcz do nawilżenia blachy i posmarowania krakersów Opcjonalnie: kurkuma lub słodka papryka

mąka do podsypania blatu Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz ziemniaki i ugotuj w osolonej wodzie. Miękkie i jeszcze ciepłe warzywa rozgnieć tłuczkiem i przeciśnij przez sitko. Robienie ciasta na krakersyDo ziemniaków dodaj skrobię i szczyptę soli. Możesz też dorzucić inne ulubione przyprawy. Połącz wszystkie składniki. Powinny utworzyć jednolitą masę. Wałkowanie ciasta i wycinanie krakersówRozwałkuj ciasto na cienki placek. Wytnij z niego okrągłe kształty, a w nich uśmiechnięte buźki. Możesz też śmiało zdecydować się na inne kształty. Pieczenie krakersówKrakersy wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i lekko natłuszczoną olejem. Posmaruj też odrobiną oleju poszczególne krakersy, na przykład za pomocą pędzelka. Dzięki temu ładnie się przyrumienią. Wstaw blachę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni na 15-20 minut.

Porada: Gotowe krakersy świetnie sprawdzają się jako samodzielna przekąska. Możesz podawać je też z ulubionym sosem lub hummusem.

Dlaczego warto sięgać po ziemniaczane krakersy?

Ziemniaki to wartościowe warzywa, które dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Zawierają magnez, fosfor, potas, cynk, błonnik, a także witaminy (m.in. C, A, B itp.). Co więcej, mają wysoki indeks sytości. W efekcie zaspokajają uczucie głodu na długo i zmniejszają ryzyko podjadania między posiłkami. Dzięki nim można więc łatwiej kontrolować masę ciała oraz liczbę przyjmowanych kalorii. Dlatego są wartościowym produktem na diecie redukcyjnej.

