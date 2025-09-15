Kupiłeś tę przyprawę znanej marki? GIS ostrzega: uważaj, może poważnie zaszkodzić

Przyprawy to jeden z tych produktów, które wykorzystujemy w kuchni nagminnie. Dzięki nim potrawy oraz różnego rodzaju napoje zyskują nie tylko bogatszy smak i aromat, ale też więcej cennych właściwości. Niektóre tego typu dodatki mogą jednak bardziej zaszkodzić zdrowiu niż pomóc. Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed jednym z nich. Sprawdź. dlaczego jest niebezpieczny.

Jaką przyprawę wycofano ze sprzedaży?

Komunikat wystosowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy dwóch partii goździków. GIS – jak czytamy w udostępnionym oświadczeniu – został poinformowany o tym, że firma McCormick Polska S.A. wycofuje przyprawę ze sprzedaży. Władze Sanitarne Francji wykryły w niej obecność pestycydów. Ich poziom znacznie przekraczał obowiązujące normy. Poniżej znajdziesz szczegółowe dane na temat wadliwego produktu:

Nazwa: Kamis, Goździki

opakowanie: saszetka (8 gramów)

numer partii: 0002787537, data minimalnej trwałości: 08.02.2028

numer partii: 0002803425, data minimalnej trwałości: 20.03.2028

producent: McCormick Polska S.A., Stefanowo, ul. Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofania skażonych przypraw przez odbiorców w Polsce. GIS apeluje, by ich nie spożywać.

Dlaczego skażone goździki mogą zaszkodzić zdrowiu?

We wskazanych partiach goździków znaleziono niedopuszczalne ilości chlorpiryfosu. To środek ochrony roślin przeznaczony do zwalczania szkodników. W 2020 roku zakazano jego stosowania na terenie Unii Europejskiej. Udowodniono, że związek ten ma negatywny wpływ na organizm człowieka. Wykazuje działa neurotoksyczne. Może uszkadzać układ nerwowy i zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Zalicza się go bowiem do czynników o potencjale kancerogennym. Dlatego, jeśli masz skażone goździki w swojej kuchni, lepiej je wyrzuć lub oddaj do sklepu.

