Masz mało energii? Wypij ten koktajl bogaty w żelazo. Zobacz przepis dietetyczki

Żelazo jest składnikiem odżywczym, którego podaż zależy od stosowanej diety. Eliminacja na przykład produktów odzwierzęcych może zwiększać ryzyko jego niedoboru. Ważne więc, by zadbać o odpowiednią podaż tego pierwiastka. Niedobory żelaza mogą bowiem prowadzić do anemii, czyli stanu, w którym organizmowi brakuje wystarczającej ilości tego składnika do prawidłowego funkcjonowania. Objawia się to najczęściej zmęczeniem i osłabieniem, ale także bladością skóry, zawrotami i bólem głowy. Zdarza się również, że występują duszności i kołatanie serca. Charakterystycznym objawem jest także łamliwość paznokci.
Koktajl bogaty w żelazo
Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie przepis na koktajl bogaty w żelazo. Składa się on między innymi z banana, sezamu, kakao, a także gorzkiej czekolady i napoju migdałowego.
Przepis: Koktajl bogaty w żelazo
Ten koktajl przygotujesz bez trudu z kilku składników
- Kategoria
- Napój
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Liczba porcji
- 1
- Liczba kalorii
- 426
Składniki
- 120 g banana
- 10 g sezamu
- 10 g kakao
- 10 g czekolady gorzkiej
- 200 g napoju migdałowego (bez wapnia)
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówObierz banana i pokrój na mniejsze części. Wrzuć go do blendera, dodaj pozostałe składniki i zblenduj.
Produkty bogate w żelazo
W produktach spożywczych żelazo występuje w dwóch formach: hemowej i niehemowej. Żelazo hemowe, znajdujące się w produktach odzwierzęcych, cechuje się lepszą przyswajalnością – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.
Produkty bogate w żelazo to przede wszystkim czerwone mięso, takie jak wołowina i wieprzowina, a także podroby – na przykład wątróbka. Dużo żelaza znajduje się również w rybach i owocach morza, zwłaszcza w małżach i sardynkach. Wśród produktów roślinnych warto wyróżnić rośliny strączkowe (soczewica, fasola), nasiona (dynia, sezam), orzechy oraz zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak czy jarmuż. Dobrze jest łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C (np. papryka, cytrusy), ponieważ zwiększa ona przyswajalność żelaza z roślin. Koniecznie przeczytaj też o prostym nawyku, który zwiększy wchłanianie żelaza. Warto również wiedzieć, jakie błędy utrudniają jego wchłanianie.
