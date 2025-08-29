Masz mało energii? Wypij ten koktajl bogaty w żelazo. Zobacz przepis dietetyczki

Żelazo jest składnikiem odżywczym, którego podaż zależy od stosowanej diety. Eliminacja na przykład produktów odzwierzęcych może zwiększać ryzyko jego niedoboru. Ważne więc, by zadbać o odpowiednią podaż tego pierwiastka. Niedobory żelaza mogą bowiem prowadzić do anemii, czyli stanu, w którym organizmowi brakuje wystarczającej ilości tego składnika do prawidłowego funkcjonowania. Objawia się to najczęściej zmęczeniem i osłabieniem, ale także bladością skóry, zawrotami i bólem głowy. Zdarza się również, że występują duszności i kołatanie serca. Charakterystycznym objawem jest także łamliwość paznokci.

Koktajl bogaty w żelazo

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała na swoim Instagramie przepis na koktajl bogaty w żelazo. Składa się on między innymi z banana, sezamu, kakao, a także gorzkiej czekolady i napoju migdałowego.

Przepis: Koktajl bogaty w żelazo Ten koktajl przygotujesz bez trudu z kilku składników Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 426 Składniki 120 g banana

10 g sezamu

10 g kakao

10 g czekolady gorzkiej

200 g napoju migdałowego (bez wapnia) Sposób przygotowania Łączenie składnikówObierz banana i pokrój na mniejsze części. Wrzuć go do blendera, dodaj pozostałe składniki i zblenduj.

Produkty bogate w żelazo

W produktach spożywczych żelazo występuje w dwóch formach: hemowej i niehemowej. Żelazo hemowe, znajdujące się w produktach odzwierzęcych, cechuje się lepszą przyswajalnością – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Produkty bogate w żelazo to przede wszystkim czerwone mięso, takie jak wołowina i wieprzowina, a także podroby – na przykład wątróbka. Dużo żelaza znajduje się również w rybach i owocach morza, zwłaszcza w małżach i sardynkach. Wśród produktów roślinnych warto wyróżnić rośliny strączkowe (soczewica, fasola), nasiona (dynia, sezam), orzechy oraz zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak czy jarmuż. Dobrze jest łączyć je z produktami bogatymi w witaminę C (np. papryka, cytrusy), ponieważ zwiększa ona przyswajalność żelaza z roślin. Koniecznie przeczytaj też o prostym nawyku, który zwiększy wchłanianie żelaza. Warto również wiedzieć, jakie błędy utrudniają jego wchłanianie.

