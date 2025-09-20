Szarlotka to przy tym nic! Chrupiące zawijańce robię ekspresowo i każdy je kocha

Gdy mam ochotę na „coś słodkiego”, nie biegnę do sklepu po ciastka, batony czy inne tego typu produkty. Sięgam po przepis, który zawsze ratuje mnie w takich sytuacjach, czyli chrupiące zawijańce. Smakują lepiej niż niejedna szarlotka, a jednocześnie wymagają znacznie mniej wysiłku. Pięć minut pracy, potem kilka chwil w piekarniku i na stół trafiają pyszne przekąski, których nie powstydziłaby się nawet najlepsza cukiernia. Pokochasz je od pierwszego kęsa.

Jak zrobić chrupiące zawijańce?

Do przygotowania tej obłędnie pysznej przekąski potrzeba jedynie paru składników. Wystarczy umyć jabłka i obrać je ze skórki, a następnie pokroić na plastry o grubości jednego centymetra. Potem wystarczy zawinąć owoce w ciasto francuskie, a całość posmarować rozmąconym jajkiem, posypać cukrem z cynamonem i piec przez ok. 12 minut w piekarniku nagrzanym do 220 stopni. Jeśli nie chcesz wersji z cukrem, możesz upieczone zawijańce polać odrobiną lukru, na przykład cytrynowego. Taką polewę bez trudu zrobisz w domu. Musisz tylko utrzeć cukier puder z wodą i sokiem z cytryny.

Przepis: Chrupiące zawijańce To pyszna i banalnie prosta przekąska. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 122 w każdej porcji Składniki 275 g ciasta francuskiego

4 jabłka

1/2 łyżeczki cynamonu

brązowy cukier Dodatkowo: 1 jajko Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz jabłka. Usuń z nich gniazda nasienne. Pokrój owoce na plastry o grubości jednego centymetra. Wydrąż środek z każdego krążka. Ciasto francuskie podziel na paski o szerokości około 2 centymetrów. Zawijanie jabłekPlaster jabłka posyp cynamonem. Następnie owiń krążek paskami z ciasta francuskiego, przekładając je przez wydrążoną wcześniej „dziurkę”. Postępuj tak z każdym krążkiem. Gotowe krążki posyp brązowym cukrem Pieczenie ciastekNagrzej piekarnik do 220 stopni. Rozmąć jajko w misce. Posmaruj nim każdy krążek jabłka zawinięty w ciasto francuskie. Użyj do tego celu pędzelka. Następnie umieść zawijańce na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez około 12 minut.

Rada: Jeśli chcesz, możesz wykorzystać jabłka ze skórką. Pamiętaj, by dokładnie je umyć.

Dlaczego warto włączyć jabłka do jadłospisu?

Jabłka są cennym źródłem przeciwutleniaczy, które wywierają niezwykle pozytywny wpływ na cały organizm. Łagodzą stany zapalne, opóźniają procesy starzenia i zmniejszają ryzyko stresu oksydacyjnego. Obniżają poziom „złego cholesterolu”. Stabilizują stężenie glukozy we krwi. Tym samym odgrywają istotną rolę w prewencji różnego rodzaju chorób, takich jak na przykład cukrzyca, miażdżyca, zawał serca czy udar mózgu. Warto podkreślić, że jabłka dostarczają również sporych ilości błonnika, który syci, a jednocześnie usprawnia trawienie i reguluje rytm wypróżnień. Stanowi też pożywkę dla „dobrych” bakterii zasiedlających jelita, dzięki czemu pozytywnie wpływa na stan mikrobioty i wzmacnia odporność.

Czytaj też:

Dlaczego Japonki nie tyją? Lekarz zdradza prosty trik, który zmieni twoją sylwetkęCzytaj też:

To ciasto marchewkowe bez cukru piekę teraz co tydzień. Wypróbuj ten szybki i prosty przepis