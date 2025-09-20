Wyglądają jak ziemniaczane, ale są o niebo lepsze. Te chrupiące placki zrobisz z 4 składników

Placki ziemniaczane to klasyka, którą zna praktycznie każdy – złociste przysmaki podawane ze śmietaną lub cukrem są tak dobre, że nie sposób im się oprzeć. Trudno sobie też wyobrazić potrawę, która mogłaby je „przebić”. Ja jednak ją znalazłam. Te smakołyki są lekkie i pożywne, a jednocześnie banalnie proste w przygotowaniu. Nie wymagają wiele pracy, a efekt zaskakuje i pozostaje w pamięci na długo.

Chrupiące placki w jesiennym wydaniu

Placki w tej wersji mają w sobie coś, czego często brakuje przysmakom w klasycznej odsłonie – delikatną nutę słodyczy. Dostarczają też więcej wartości odżywczych. Zawierają białko, błonnik, a także mnóstwo innych cennych związków, między innymi wapń, magnez, selen, potas, cynk, kwas foliowy, niacynę oraz witaminę A, C i E. Cenne właściwości zawdzięczają głównemu składnikowi, czyli dyni. To właśnie ona gra w tym daniu „pierwsze skrzypce”. Nie potrzebuje licznego „towarzystwa”. Wystarczy jajko, mąka i odrobina przypraw. Chodzi nie tylko o pieprz i sól, ale również cynamon, suszony imbir oraz kurkumę. Dzięki nim danie zyskuje nie tylko bogatszy smak i piękniejszy kolor, ale też przyjemny, korzenny aromat, który od razu przywodzi na myśl jesień.

Przepis: Placki z dyni Świetnie smakują i nie wymagają wiele pracy Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 113 w każdej porcji Składniki 500 g miąższu z dyni

2 jajka

2/3 szklanki mąki

przyprawy (pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki cynamonu, pół łyżeczki sproszkowanego imbiru, sól i pieprz do smaku) Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz dynię ze skórki. Wydrąż z niej gniazda nasienne i pozbądź się włókien. Następnie zetrzyj dynię na tarce. Rozmąć jajko w miseczce. Łączenie składnikówDo startej dyni dodaj pozostałe składniki. Całość dokładnie wymieszaj. Smażenie placuszkówNa rozgrzaną patelnię wykładaj porcje masy. Placki powinny być dość cienkie. Smaż na złoty kolor około 3 minuty z każdej strony.

Chrupiące placki dyniowe – kilka przydatnych wskazówek

Przygotowanie tych placuszków jest naprawdę proste, ale poniżej znajdziecie kilka wskazówek, dzięki którym cały proces stanie się jeszcze łatwiejszy. Niektóre sugestie mogą też okazać się świetną inspiracją:

Do zrobienia przysmaków najlepiej wykorzystać dynię hokkaido. Ma piękny kolor. Jeśli nie chcesz, nie musisz jej obierać. Skórka jest jadalna i miękka.

Placuszki zyskają jeszcze więcej charakteru, jeśli dodać do nich odrobinę chili.

Danie świetnie smakuje zarówno w wersji wytrawnej (na przykład z kwaśną śmietaną i szczypiorkiem), jak i „na słodko”. Jeśli wolisz wariant deserowy, możesz podać je z konfiturą pomarańczową, miodem lub cynamonem.

