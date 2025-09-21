Kluseczki inne niż wszystkie, pokochasz je od pierwszego kęsa. Mięciutkie i delikatne!

Polacy bardzo lubią jeść różnego rodzaju kluski. Śląskie, kopytka, pyzy czy leniwe to ważny element tradycyjnej kuchni. Są sycące, ich przygotowanie jest bardzo tanie, a do tego można je podać na wiele ciekawych sposobów. Ja ostatnio postanowiłam nieco poeksperymentować w kuchni i przygotowałam kopytka z brokułów.

Przepis na kopytka z brokułów

Zamiast tradycyjnej wersji wybrałam ciekawszy sposób przygotowania tej potrawy. Jest to smaczna i zdrowa alternatywa dla kopytek zrobionych wyłącznie na bazie ziemniaków. Do ich przyrządzenia będziesz potrzebować tylko pięciu składników, a większość z nich pewnie masz w swojej kuchni.

Przepis: Brokułowe kopytka Te kopytka stały się hitem w moim domu, każdy prosi o dokładkę! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 50 g ziemniaków

1 brokuł

1 jajko

2 łuuyżki mąki ziemniaczanej

1,5 szklanki mąki pszennej Sposób przygotowania Przygotowanie warzywNajpierw obierz ziemniaki i gotuj je w osolonej wodzie aż do miękkości. Utłucz je i pozostaw, by się schłodziły. Następnie podziel brokuł na różyczki, ugotuj i odstaw do wystygnięcia. Łączenie składnikówZiemniaki połącz z brokułem, dodaj jajko i obie mąki. Zagniatanie ciastaZagnieć ciasto. Oprósz stolnicę mąką, utwórz wałek z ciasta i krój małe, ukośne kawałki. GotowanieKopytka wrzuć do osolonego wrzątku i gotuj przez około 5 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Po ugotowaniu przelej zimną wodą.

Dlaczego warto jeść brokuły?

Brokuły to warzywo, które zdecydowanie powinno na stałe zagościć w diecie każdego z nas. Mają wiele właściwości zdrowotnych – między innymi wzmacniają odporność dzięki zawartości witaminy C. Zawierają też błonnik pokarmowy, który reguluje pracę jelit, a także pozytywnie wpływa na poziom cukru we krwi oraz cholesterolu. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ponieważ po zjedzeniu produktów, które go zawierają, dłużej odczuwamy sytość. Brokuły mają niski indeks glikemiczny, dlatego śmiało mogą je jeść osoby z cukrzycą. Mają także mało kalorii, a więc są odpowiednie dla tych, którzy są na diecie odchudzającej. Dzięki sporej ilości witaminy A korzystnie wpływają również na wzrok.

Co jeszcze można przygotować z brokułów?

Brokuły to warzywo, z którego przygotujesz wiele naprawdę pysznych potraw. Świetnie sprawdzają się jako składnik zup, na przykład zupy brokułowej z odrobiną sera pleśniowego. Możesz je także zapiec z ugotowanym makaronem i sosem serowym. Po ugotowaniu doskonale smakują też w sałatkach. To również idealny składnik warzywnych kotletów i placuszków. Możesz przygotować zapiekankę ziemniaczano-brokułową, dodać je do curry lub zrobić tartę z brokułami i fetą. Sprawdź też, czy można jeść surowe brokuły.

