Kluseczki inne niż wszystkie, pokochasz je od pierwszego kęsa. Mięciutkie i delikatne!

Polacy bardzo lubią jeść różnego rodzaju kluski. Śląskie, kopytka, pyzy czy leniwe to ważny element tradycyjnej kuchni. Są sycące, ich przygotowanie jest bardzo tanie, a do tego można je podać na wiele ciekawych sposobów. Ja ostatnio postanowiłam nieco poeksperymentować w kuchni i przygotowałam kopytka z brokułów.
Przepis na kopytka z brokułów
Zamiast tradycyjnej wersji wybrałam ciekawszy sposób przygotowania tej potrawy. Jest to smaczna i zdrowa alternatywa dla kopytek zrobionych wyłącznie na bazie ziemniaków. Do ich przyrządzenia będziesz potrzebować tylko pięciu składników, a większość z nich pewnie masz w swojej kuchni.
Przepis: Brokułowe kopytka
Te kopytka stały się hitem w moim domu, każdy prosi o dokładkę!
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 152 w każdej porcji
Składniki
- 50 g ziemniaków
- 1 brokuł
- 1 jajko
- 2 łuuyżki mąki ziemniaczanej
- 1,5 szklanki mąki pszennej
Sposób przygotowania
- Przygotowanie warzywNajpierw obierz ziemniaki i gotuj je w osolonej wodzie aż do miękkości. Utłucz je i pozostaw, by się schłodziły. Następnie podziel brokuł na różyczki, ugotuj i odstaw do wystygnięcia.
- Łączenie składnikówZiemniaki połącz z brokułem, dodaj jajko i obie mąki.
- Zagniatanie ciastaZagnieć ciasto. Oprósz stolnicę mąką, utwórz wałek z ciasta i krój małe, ukośne kawałki.
- GotowanieKopytka wrzuć do osolonego wrzątku i gotuj przez około 5 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Po ugotowaniu przelej zimną wodą.
Dlaczego warto jeść brokuły?
Brokuły to warzywo, które zdecydowanie powinno na stałe zagościć w diecie każdego z nas. Mają wiele właściwości zdrowotnych – między innymi wzmacniają odporność dzięki zawartości witaminy C. Zawierają też błonnik pokarmowy, który reguluje pracę jelit, a także pozytywnie wpływa na poziom cukru we krwi oraz cholesterolu. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, ponieważ po zjedzeniu produktów, które go zawierają, dłużej odczuwamy sytość. Brokuły mają niski indeks glikemiczny, dlatego śmiało mogą je jeść osoby z cukrzycą. Mają także mało kalorii, a więc są odpowiednie dla tych, którzy są na diecie odchudzającej. Dzięki sporej ilości witaminy A korzystnie wpływają również na wzrok.
Co jeszcze można przygotować z brokułów?
Brokuły to warzywo, z którego przygotujesz wiele naprawdę pysznych potraw. Świetnie sprawdzają się jako składnik zup, na przykład zupy brokułowej z odrobiną sera pleśniowego. Możesz je także zapiec z ugotowanym makaronem i sosem serowym. Po ugotowaniu doskonale smakują też w sałatkach. To również idealny składnik warzywnych kotletów i placuszków. Możesz przygotować zapiekankę ziemniaczano-brokułową, dodać je do curry lub zrobić tartę z brokułami i fetą. Sprawdź też, czy można jeść surowe brokuły.
