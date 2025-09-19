Z kalafiora robię placuszki, które znikają szybciej niż ziemniaczane. Podaj je dzisiaj na obiad

Kiedy myślimy o placuszkach, najczęściej do głowy przychodzą nam klasyczne ziemniaczane przysmaki lub te na słodko – z jabłkami. Tymczasem można je zrobić na milion sposobów z najrozmaitszych składników. Tym razem sięgnęłam po produkt, za którym moja rodzina zwykle nie przepada, ale gdy staje się „głównym bohaterem” tego dania, to jadłaby go na okrągło. Dzięki niemu placuszki są delikatne, a jednocześnie sycące. Świetnie sprawdzają się nie tylko jako propozycja na obiad, ale również kolację czy lunch. Co najlepsze, ich przygotowanie wymaga niewiele pracy, a efekt potrafi naprawdę zaskoczyć.

Jak zrobić sycące placuszki na szybki obiad?

„Bazą” tych placuszków jest kalafior. To zdrowe i pyszne warzywo obfituje w wiele cennych mikro- i makroelementów. Znajdziemy w nim między innymi białko i błonnik. Te dwa składniki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i usprawniają pracę przewodu pokarmowego. W efekcie przysmaki zaspokajają głód na długo, ale jednocześnie nie obciążają żołądka. Jeśli chcesz, możesz śmiało urozmaicić ten przepis i dodać do listy składników inne lubiane przysmaki, np. paprykę, ser, czosnek, pokrojoną szynkę, oregano, bazylię, natkę pietruszki itp. Dzięki temu placuszki zbyt szybko się nie znudzą. Najlepiej smakują w połączeniu z lekkim sosem (na przykład jogurtowym) i surówką z sezonowych warzyw.

Przepis: Placuszki z kalafiora Świetnie sprawdzą się na obiad lub lunch. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 125 w każdej porcji Składniki 400 g kalafiora

1 cebula

2 łyżki bułki tartej

1 łyżka mąki

1 jajko

sól i pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj kalafiora na tarce. Obierz cebulę i drobno posiekaj. Łączenie składnikówPołącz wszystkie składniki i dokładnie wymieszaj. Masa powinna być na tyle zwarta, by można było uformować z niej placuszki. Jeśli tak nie jest, dodaj więcej mąki i/lub jajka. Smażenie placuszkówSmaż placuszki na rozgrzanej patelni i dużym „ogniu” – około 3 minuty z każdej strony. Powinny zyskać złoty kolor.

Placuszki z kalafiora w wersji fit

Te placuszki z kalafiora możesz śmiało zrobić w wersji bardziej dietetycznej. Wystarczy, że zamienisz patelnię na piekarnik, a potem wykonasz kilka drobnych i prostych czynności – wyłożysz blachę papierem do pieczenia, lekko ją natłuścisz, a potem umieścisz na niej uformowane placuszki (pamiętaj o zachowaniu odstępów między nimi). Potem musisz już tylko wstawić całość do nagrzanego piekarnika i piec w temperaturze 190 stopni przez około 20-25 minut (gdy upłynie połowa wskazanego czasu przewróć placuszki na drugą stronę). Jeśli chcesz, by placuszki były bardziej chrupiące, włącz pod koniec pieczenia funkcję grillowania.

