Dietetyk radzi: dodaj to do maślanki. Cholesterol spadnie, a twój mózg wskoczy na wyższe obroty

Maślanka to lekki, orzeźwiający napój mleczny o delikatnie kwaskowym smaku. Można ją pić samodzielnie jako zdrową alternatywę dla słodkich napojów, ponieważ jest niskokaloryczna i bogata w probiotyki. Świetnie sprawdza się także jako baza do koktajli owocowych, smoothie czy chłodników. Dodatkowo maślanka jest często wykorzystywana w kuchni do wypieków, naleśników oraz marynat. To jednak nie wszystko. Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu zdradził, z jakim dodatkiem picie takiej maślanki wpłynie jeszcze lepiej na nasz organizm.

Maślanka z tym dodatkiem ma świetne działanie

Ekspert zaznacza, że mimo iż maślanka sama w sobie jest dobra dla zdrowia, to warto dodać do niej też inne składniki. Jednym z takich produktów, które mają wiele dobroczynnych właściwości na nasz organizm, jest cynamon.

Maślanka bardzo dobrze komponuje się z tą przyprawą. Na jedną szklankę maślanki polecam dodać od 1/4 do 1/2 łyżeczki cynamonu. O cynamonie mówię dlatego, że ten składnik wzmacnia potencjał zdrowotny maślanki. Naukowcy zauważyli, że jedzenie cynamonu powoduje obniżenie trójglicerydów we krwi aż o 16 mg/dl, a do tego redukuje poziom cholesterolu LDL – powiedział dr Bartosz Kulczyński.

Ekspert zauważył, że cynamon może także poprawiać sprawność umysłową – podobnie jak witaminy z grupy B w maślance, które też mają takie działanie.

To tylko potwierdza, że połączenie maślanki z cynamonem jest bardzo dobrym wyborem. Poza tymi właściwościami dodatek cynamonu sprawia, że spożycie takiej cynamonowej maślanki dostarcza jeszcze szerszego wachlarza korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim mam tu na myśli to, że cynamon jest bardzo skuteczny w obniżaniu poziomu cukru we krwi na czczo. Do tego dzięki swoim silnym właściwościom przeciwzapalnym cynamon łagodzi problemy ze stawami – wyjaśnił ekspert.

Dlaczego warto pić maślankę?

Dietetyk zauważył, że maślanka jest produktem, który nie dostarcza zbyt wielu kalorii, bo jest to około 120 kilokalorii w jednej szklance. Jednocześnie zapewnia ona wiele cennych składników odżywczych, co sprawia, że jest bardzo dobrym wyborem dla osób, które się odchudzają. Specjalista dodał, że maślanka jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka (w jednej szklance jest około 8 gramów białka), przez co wspomaga wzrost i siłę mięśni (co jest ważne zwłaszcza w przypadku osób starszych). Ma ona w składzie również dużo wapnia, bo około 300 miligramów w jednej szklance.

Wypicie więc jednej szklanki maślanki pozwala pokryć nasze dzienne zapotrzebowanie na wapń w aż 25 procentach. Jest to naprawdę bardzo dużo. Nadmienię, że potrzebujemy wapnia nie tylko do tego, by mieć mocne kości, ale pierwiastek ten zapewnia prawidłową pracę układu nerwowego, bierze udział w krzepnięciu krwi, odpowiada za pracę mięśni, a nawet wspomaga gojenie się ran – dodał.

Ekspert zaznaczył również, że ważnym pierwiastkiem w maślance jest potas – jedna szklanka maślanki to aż 350 mg potasu. Pierwiastek ten zapewnia prawidłową pracę układu krążenia i układu nerwowego.

