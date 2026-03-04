Zapomnij o bułce tartej. Ten składnik sprawi, że schabowy będzie chrupać jak nigdy wcześniej

Kotlety schabowe są jednym z najbardziej lubianych, a przy tym też rozpoznawalnych przysmaków kuchni polskiej. To danie, które wielu osobom kojarzy się z dzieciństwem. To, że ta potrawa jest tak smaczna, jest między innymi zasługą chrupiącej panierki. Zazwyczaj kotlety schabowe obtacza się w bułce tartej, jednak ja znalazłam sposób na to, by były jeszcze lepsze, a przy tym bardziej chrupkie.

Jak zrobić kotlety schabowe bez bułki tartej

Do kotletów schabowych zamiast klasycznej bułki tartej warto użyć panko. Choć jest to odejście od tradycji i sposobu, w jaki tę potrawę przygotowywały nasze babcie, to naprawdę warto. Panko, czyli japońska panierka o większych i lżejszych płatkach, sprawia, że kotlet po usmażeniu jest wyraźnie bardziej chrupiący.

Dodatkowo struktura jest bardziej zbita, przez co całość nie nasiąka tłuszczem. Co więcej, zastosowanie panko nadaje tej klasycznej potrawie nowocześniejszy charakter, przez co z pewnością taki kulinarny eksperyment będzie miłym urozmaiceniem.

Przepis: Kotlety schabowe w panko Te kotlety są sto razy bardziej chrupiące od klasycznych. Koniecznie spróbuj. Składniki 4 plastry schabu

sól, pieprz

2 jajka

mąka pszenna

panko Sposób przygotowania Rozbijanie schabuSchab lekko rozbij tłuczkiem, oprósz solą i pieprzem. Najlepszy będzie kawałek z niewielką ilością tłuszczu – mięso będzie soczystsze i smaczniejsze. Panierowanie mięsaPrzygotuj trzy talerze: z mąką, roztrzepanym jajkiem i panko. Każdy kotlet obtocz kolejno w mące, jajku i panko, dokładnie dociskając panierkę. Smażenie kotletówSmaż na dobrze rozgrzanym tłuszczu po około 3–4 minuty z każdej strony, aż panierka będzie złocista i chrupiąca.

Jak przygotować pysznego schabowego? Rady

Żeby twoje kotlety schabowe wyszły naprawdę pyszne, musisz zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii. Pierwszą z nich jest wybór mięsa. Najlepszy będzie schab z widoczną (ale niewielką) ilością tłuszczu. Jest on nośnikiem smaku, a więc dzięki niemu schabowe wyjdą po prostu lepsze. Istotna jest także grubość mięsa. Krój je na plastry grubości około 1,5–2 cm. Jeśli będą zbyt cienkie, mogą wyjść lekko wysuszone.

Pamiętaj też, żeby kotlety zawsze smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Jeśli będzie on zbyt zimny – panierka go wchłonie, a w rezultacie stanie się miękka. Po usmażeniu połóż kotlety na chwilę na ręczniku papierowym, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Jeśli z kolei chcesz, żeby były jeszcze zdrowsze, spróbuj zrobić kotlety schabowe bez tłuszczu. To mała zmiana, ale wielki efekt dla zdrowia.

