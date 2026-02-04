Zawsze robię je z tego przepisu. Faworki Ewy Wachowicz wychodzą cudownie chrupiące
Udostępnijdodaj Skomentuj
Przepisy

Zawsze robię je z tego przepisu. Faworki Ewy Wachowicz wychodzą cudownie chrupiące

Dodano: 
Faworki
Faworki Źródło: Fotolia
Jeśli marzysz o faworkach, które wyjdą cudownie chrupiące, to koniecznie przygotuj te ciasteczka z przepisu Ewy Wachowicz. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać.

Faworki, czyli tradycyjne, polskie ciasteczka, przygotowujemy często w okresie karnawału, ale także z okazji Tłustego Czwartku. To właśnie one królują wtedy na stołach obok pączków i oponek. Wiele osób kupuje gotowe faworki, ponieważ przygotowanie ich samodzielnie w domu wydaje się zbyt skomplikowane. Nic bardziej mylnego. Wystarczy dobry przepis, a te kruche pyszności będą smakować naprawdę doskonale.

Faworki z przepisu Ewy Wachowicz

Ja zawsze korzystam z przepisu Ewy Wachowicz, czyli kulinarnej ekspertki. Wtedy mam pewność, że wszystko się uda, a każdy będzie się zajadał. Nigdy jeszcze się nie zawiodłam, więc w przypadku faworków również korzystam właśnie z jej receptury.

Przepis: Faworki Ewy Wachowicz

Te faworki wychodzą obłędnie kruchutkie. Takich jeszcze nie jadłeś!

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
40 min.
Liczba porcji
14
Liczba kalorii
216 w każdej porcji

Składniki

  • 400 g mąki pszennej
  • 4 łyżki cukru
  • 4 jajka
  • 8 żółtek
  • 2 łyżki masła (roztopionego)
  • 1 łyżka mleka
  • 1 kieliszek spirytusu
  • smalec do smażenia (ewentualnie olej arachidowy lub słonecznikowy)
  • cukier puder do posypania

Sposób przygotowania

  1. Łączenie składnikówPrzesiej mąkę na blat lub stolnicę i dodaj do niej cukier. Uformuj w środku mały dołek. Wbij jajka i dodaj żółtka (wbij w dołek). Delikatnie posiekaj nożem składniki, aż zaczną się łączyć w nieregularną masę przypominającą „kluski”. Zrób ponownie dołek i wlej roztopione masło, mleko oraz spirytus.
  2. Przygotowywanie ciastaZagnieć ciasto. Powinno być lekko miękkie — to normalne. Uformuj z ciasta kulę, przykryj miską i odstaw na ok. 20 min, by odpoczęło. Podziel ciasto na części i rozwałkuj cienko.
  3. Formowanie faworkówPokrój rozwałkowane ciasto na paski szerokości ok. 3 cm, a następnie na romby długości ok. 15 cm. W każdym kawałku zrób nacięcie, a przez nie przewlecz jeden koniec, by powstała charakterystyczna „kokardka”.
  4. SmażenieSmaż faworki partiami w dużej ilości gorącego tłuszczu aż z obu stron staną się złociste. Po usmażeniu odsącz na papierowym ręczniku, a następnie posyp cukrem pudrem.

Ewa Wachowicz do smażenia tych pyszności radzi użyć smalcu:

Ja uważam, że na smalcu są najsmaczniejsze, gdyż ten tłuszcz ma najwyższą temperaturę smażenia, a chrust powinien bardzo szybko zezłocić się właśnie w wysokiej temperaturze – przekonuje kulinarna ekspertka.

Jak przygotować pyszne faworki? Rady

Żeby faworki wyszły naprawdę wyśmienite, musisz przestrzegać kilku prostych zasad. Pierwsza z nich dotyczy odpoczynku ciasta. Po zagnieceniu odstaw je na około 20 minut. W ten sposób będzie ono łatwiejsze do rozwałkowania. Prościej też będzie ci je później formować w charakterystyczne kokardki.

Dla delikatnej struktury faworków kluczowa jest też proporcja 8:4. Chodzi mianowicie o użycie 8 żółtek i 4 całych jajek. Dzięki temu ciasteczka wyjdą leciutkie i kruche. Nie zmieniaj więc tych proporcji. Pamiętaj też o tym, że ciasto powinno być rozwałkowane naprawdę dość cienko. Wtedy ciasteczka wyjdą cudownie chrupiące.

Do ciasta dodaje się także odrobinę spirytusu. Nie obawiaj się jednak – nie będzie on w żaden sposób wyczuwalny w faworkach. Alkohol szybko odparowuje podczas smażenia. Jego dodatek spowoduje, że ciasto nie nasiąknie tłuszczem i stanie się bardziej delikatne.

Czytaj też:
Ani krem sułtański, ani blok czekoladowy. Ten słodki hit z PRL-u robię z 3 składnikówCzytaj też:
Te stare odmiany jabłek są zdrowsze, niż myślisz. Naukowcy porównali je z nowymi

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl