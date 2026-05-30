Nie wsypuję cukru do tego chlebka. Banany robią całą robotę i wychodzi wilgotny jak ciasto

Zazwyczaj kupujemy chleb w supermarkecie, ponieważ jest to po prostu wygodne. Chleb stanowi podstawę wielu posiłków, zwłaszcza kanapek, które są jednym z najczęściej przygotowywanych dań na śniadanie, lunch czy kolację. Dzięki swojej uniwersalności chleb można łączyć z wieloma dodatkami – od wędlin i serów po warzywa i pasty. To właśnie dlatego jest on jednym z najważniejszych produktów spożywczych w wielu domach.

Przepis na chlebek bananowy bez cukru

Jeśli ktoś woli śniadania na słodko, świetnym wyborem będzie chlebek bananowy. To prosty wypiek, który bez trudu można przygotować samodzielnie w domu z dojrzałych bananów, mąki, jajek i kilku podstawowych składników.

Prosty przepis na ten specjał podała dietetyczka Dominika Hatala. Jego dużą zaletą jest to, że zrobisz go bez grama cukru. Żeby go przygotować, będziesz potrzebować oczywiście bananów, oleju rzepakowego lub oliwy, ksylitolu, jajek, mąki orkiszowej, sody oczyszczonej i czekolady (najzdrowsza jest gorzka).

Przepis: Chlebek bananowy Ten chlebek smakuje naprawdę świetnie. Musisz go spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 399 w każdej porcji Składniki 480 g bananów

50 g oleju rzepakowego lub oliwy

60 g ksylitolu

1 jajko

240 g mąki orkiszowej

5 g sody oczyszczonej

25 g czekolady Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski dodaj 3 dojrzałe banany i rozgnieć je widelcem. Dodaj olej, wymieszaj. Dodaj słodzidło i jajko, ponownie wymieszaj. Dodaj mąkę, sodę i szczyptę soli, wymieszaj – masa powinna być grudkowata. Pieczenie chlebkaPrzełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostałego banana przekrój wzdłuż i połóż na masę. Posyp posiekaną drobno czekoladą lub kroplami czekolady. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni przez ok. 50 minut (do suchego patyczka). Pozostaw do ostygnięcia.

Z czym jeść chlebek bananowy?

Taki chlebek doskonale smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno. Możesz zjeść go „solo”, ale z dodatkami smakuje jeszcze lepiej. Świetnie komponuje się z masłem, masłem orzechowym lub kremem czekoladowym, co podkreśla jego słodki smak. Dobrze smakuje także z dodatkiem świeżych owoców, jogurtu naturalnego albo odrobiną miodu. W wersji bardziej deserowej można podać go z lodami lub bitą śmietaną. Ja jednak najbardziej lubię go jeść po prostu z dżemem jagodowym. Doskonale pasuje do porannej kawy.

Dobrym pomysłem jest również podanie go z serkiem twarogowym lub serkiem śmietankowym, które przełamują słodycz i nadają mu bardziej kremową konsystencję. Można też spróbować wersji z konfiturą pomarańczową albo malinową, które dodają lekko kwaskowego smaku. Jednak bez żadnych dodatków też jest naprawdę pyszny i do tego cudownie mięciutki w środku, a na zewnątrz lekko chrupiący.

