Wystarczy 60 gramów dziennie. Twój cholesterol spadnie nawet o kilkanaście procent

Owsianka to doskonały wybór na szybkie i zdrowe śniadanie. Jej przygotowanie zajmuje zaledwie kilka minut, a dzięki różnym dodatkom, takim jak owoce, orzechy czy miód, można ją podać na wiele smacznych sposobów. Płatki owsiane są bogate w błonnik, witaminy i minerały, dlatego owsianka daje energię na długi czas i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. To połączenie prostoty, smaku i wartości odżywczych sprawia, że owsianka cieszy się dużą popularnością wśród osób dbających o zdrową dietę.

Owsianka może obniżać cholesterol

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała wpis na Instagramie, w którym jako ciekawostkę podała fakt, że jedzenie owsianki może pozytywnie wpływać na poziom naszego cholesterolu.

Owies zawiera specjalny rodzaj błonnika rozpuszczalnego. W Twoich jelitach tworzy on gęsty żel, który działa jak magnes. Ten żel wiąże cząsteczki cholesterolu i kwasów żółciowych, usuwając je z organizmu, zamiast pozwalać im trafić do twojej krwi. W efekcie wątroba „wyciąga” cholesterol z krwiobiegu, by nadrobić braki – a twój wynik LDL spada – wyjaśniła ekspertka.

Ile owsianki jeść dziennie

Specjalistka wyjaśniła też, ile owsianki jeść, by zauważyć pozytywną różnicę w poziomie cholesterolu.

Badania pokazują, że regularne spożywanie ok. 3 g beta-glukanów dziennie może obniżyć poziom cholesterolu o kilka, a nawet kilkanaście procent. To zaledwie jedna solidna porcja (ok. 50–60 g płatków owsianych). Tyle wystarczy, by realnie wspierać twoje zdrowie bez drastycznych wyrzeczeń – wytłumaczyła.

Jeśli chcesz, żeby twoja owsianka była jeszcze zdrowsza, dodaj do niej składniki, które spotęgują efekt. Świetnym wyborem są orzechy włoskie, które są bogate w kwasy omega-3. Możesz dorzucić też owoce jagodowe – są pełne antyoksydantów, które wspierają funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Kolejną porcją cennego błonnika są nasiona chia lub siemię lniane.

