Mają sporo kalorii, ale serce je lubi. Te orzechy pomagają obniżyć cholesterol

Masz podwyższony cholesterol? Nie wpadaj w panikę. Odpowiednio zbilansowana dieta może ci pomóc uporać się z zaburzeniami lipidowymi. Specjaliści wskazują, że warto włączyć do niej orzechy. Te niepozorne produkty odgrywają niezwykle ważną rolę w profilaktyce wielu groźnych schorzeń, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego, na przykład miażdżycy. Sprawdź, co dokładnie potrafią.

Te orzechy pomogą ci obniżyć poziom cholesterolu

Duży udział w obniżaniu poziomu cholesterolu mają orzechy włoskie. Wspomina o tym między innymi kardiolog Anna Bartusiak-Chatys w materiałach publikowanych w sieci. Wszystko ze względu na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), a zwłaszcza kwasu alfa-linolenowego (ALA). To prawdziwa tarcza dla układu krwionośnego.

Naukowcy zaobserwowali, że nasycenie organizmu tym konkretnym związkiem zmienia strukturę cząsteczek cholesterolu, zmuszając komórki wątroby do ich szybszego wychwytywania i usuwania z krwiobiegu. Orzechy włoskie dostarczają też potężnej dawki fitosteroli, które do złudzenia przypominają swoją budową zwierzęcy cholesterol. Wpadając do przewodu pokarmowego, bezlitośnie z nim konkurują i blokują jego wchłanianie.

W randomizowanym, krzyżowym badaniu żywieniowym z udziałem 10 mężczyzn z hipercholesterolemią poligenową, podawano przez 6 tygodni kontrolną, śródziemnomorską dietę obniżającą poziom cholesterolu oraz dietę o podobnym składzie, w której orzechy włoskie zastępowały około 35% energii z tłuszczów nienasyconych. W porównaniu z dietą kontrolną, dieta orzechowa zmniejszyła poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL w surowicy odpowiednio o 4,2% – czytamy w artykule opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Journal of Lipid Research”.

Inne właściwości orzechów włoskich

Działanie orzechów włoskich nie ogranicza się wyłącznie do poprawy wyników lipidogramu. To genialne paliwo dla mózgu i układu nerwowego. Zawarte w nich polifenole wykazują wysoką skuteczność przeciwutleniającą. Dzięki temu chronią komórki śródbłonka naczyń krwionośnych przed stanami zapalnymi i spowalniają starzenie się organizmu. Dostarczają również potasu i magnezu, które regulują napięcie ścian naczyń, naturalnie obniżając ciśnienie krwi.

