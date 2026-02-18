Zamiast wcinać słodycze, robię te czekoladowe placuszki. 15 minut i gotowe

Co jakiś czas każdy z nas ma ochotę na „coś słodkiego”. To całkowicie normalne, ponieważ cukier działa na nasz mózg jak szybki „zastrzyk energii”, a do tego poprawia nastrój. Zamiast jednak sięgać po gotowe, kaloryczne i często pełne sztucznych dodatków słodycze, warto przygotować taką przekąskę samodzielnie w domu. Będzie równie smaczna, a do tego zdrowsza i mniej tucząca.

Placuszki czekoladowe

Mowa o czekoladowych placuszkach. Sprawdzą się idealnie jako śniadanie lub kolacja, ale też deser czy po prostu słodki przysmak. Są szybkie w przygotowaniu i cudownie mięciutkie. Będą świetnym zamiennikiem sklepowych słodyczy.

Żeby ciasto na te placuszki miało idealną konsystencję, wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Dzięki temu lepiej się połączą, a placuszki będą bardziej puszyste. Nie mieszaj masy też zbyt długo – tylko do momentu połączenia się wszystkich składników.

Przepis: Czekoladowe placuszki Te placuszki smakują cudownie. Każdy się w nich zakocha Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 250 g jogurtu naturalnego (gęstego)

2 jajka

16 g cukru wanilinowego (jedno opakowanie)

170 g mąki pszennej

1 czubata łyżka ciemnego kakao

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 łyżeczki sody oczyszczonej Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW jednej misce wymieszaj dokładnie jogurt z jajkami. Możesz użyć do tego zwykłej rózgi kuchennej lub widelca – nie potrzebujesz miksera. Do drugiej miski przesiej mąkę, kakao, proszek do pieczenia oraz sodę i cukier wanilinowy. Wymieszaj suche składniki, a następnie wsyp je do miski z masą jogurtową. Wyrabianie masyMieszaj całość krótko, tylko do momentu połączenia się składników na jednolitą masę. Pamiętaj: im krócej mieszasz, tym placki będą bardziej puszyste. SmażenieRozgrzej patelnię na małym/średnim ogniu i lekko natłuść ją masłem lub olejem. Nakładaj po ok. 2 łyżki ciasta na jeden placek. Smaż przez około 3 minuty, aż urosną i ładnie się zrumienią.Gdy na powierzchni pojawią się pęcherzyki powietrza, a spód będzie ścięty, delikatnie przewróć placki na drugą stronę i smaż jeszcze przez ok. 2-3 minuty.

Ważne jest, by przed smażeniem kolejnej partii placuszków patelnię wytrzeć ręcznikiem papierowym. Jeśli od razu wlejesz następną porcję ciasta na tę samą patelnię, placuszki mogą się przypalać lub przyklejać. Pamiętaj też, żeby nie przesuwać placków przed przewróceniem podczas smażenia. Jeśli chcesz, by przekąska była jeszcze bardziej fit, mąkę pszenną zastąp pełnoziarnistą lub owsianą, a zamiast cukru do ciasta dodaj dojrzałego, rozgniecionego banana lub erytrytol.

Jak podać czekoladowe placuszki?

Żeby takie placuszki były jeszcze smaczniejsze, warto zadbać o to, z jakimi dodatkami je podamy. Świetnie sprawdzą się świeże owoce, na przykład borówki czy plasterki bananów. Możesz je polać miodem, syropem klonowym lub po prostu posypać cukrem pudrem. Jako deser cudownie będą smakować także polane rozpuszczoną czekoladą z dodatkiem orzechów i migdałów. Ciekawym pomysłem jest także dołożenie odrobiny masła orzechowego lub domowego, słodkiego smarowidła. Niebanalną propozycją jest również zaserwowanie ich z prażonymi jabłkami. Całość warto wtedy posypać cynamonem.

