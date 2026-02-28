Taki rosół jadłam u babci na wsi. Dodaj 6 sztuk, a będzie smakować 100 razy lepiej niż zwykle

Rosół jest tradycyjną polską zupą, bez której trudno wyobrazić sobie niedzielny obiad. Serwuje się ją na co dzień, ale też od święta. Zimą idealnie sprawdza się, gdy jesteśmy przeziębieni. Rozgrzewa, wzmacnia i stawia na nogi. W każdej rodzinie przygotowuje się go nieco inaczej, przekazując przepis z pokolenia na pokolenie. Jedni dodają więcej warzyw, inni stawiają na intensywny, esencjonalny wywar z mięsa. U mnie jest jeszcze inaczej.

Jak zrobić rosół z ziemniakami? Prosty przepis

Rosół najczęściej podaje się z makaronem – zazwyczaj są to cienkie nitki. Od mojej babci nauczyłam się jednak serwować go z jeszcze innym dodatkiem. Ona z kolei tę tradycję przejęła od swojej mamy. Chodzi o gotowane ziemniaki. Ugotowane osobno, miękkie ziemniaki, dodane do talerza z gorącym wywarem, nadają mu bardziej sycący charakter, a w moim przypadku przywołują też smak dzieciństwa. Taka wersja jest mniej typowa od klasycznej i z pewnością zaskoczysz nią swoich domowników. Tradycyjnie rosół z ziemniakami wywodzi się z kuchni śląskiej, gdzie to właśnie ziemniaki były podstawowym produktem wielu potraw.

Przepis: Rosół z ziemniakami Rosół z tego przepisu to świetna alternatywa dla klasycznej wersji. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki ok. ½ kury

kawałek korzenia selera

gałązka lubczyku

2 średnie marchewki

1 korzeń pietruszki

1 duża cebula

½ pora

sól himalajska

pieprz kolorowy

natka pietruszki do podania

600–800 g ziemniaków (ok. 6 średnich sztuk) Sposób przygotowania Przygotowanie wywaruMięso podziel na kawałki. Włóż do garnka i zalej ok. 3,5 l zimnej wody. Postaw na średnim ogniu i doprowadź do wrzenia. Gdy zacznie się gotować, zbierz szumowiny, które wypłyną na powierzchnię. Dodawanie warzywObierz i pokrój marchew, pietruszkę, seler oraz por. Dodaj wszystkie warzywa i lubczyk do garnka z mięsem. Zmniejsz ogień na niewielki i gotuj ok. 1,5 godziny, aż mięso będzie miękkie. Pod koniec gotowania dopraw rosół solą i pieprzem do smaku. Gotowanie ziemniakówW osobnym garnku obierz i pokrój ziemniaki w kostkę, zagotuj w osolonej wodzie, aż będą miękkie. PodawanieDo talerzy nakładaj porcje ugotowanych ziemniaków, zalej gorącym rosołem i posyp świeżą natką pietruszki.

Wskazówki, jak ugotować pyszny rosół

Podstawą pysznego rosołu jest mięso. Nie kupuj zwykłego kurczaka z marketu, ponieważ nie jest on najwyższej jakości. Zdecydowanie lepiej sprawdzi się kura, skrzydełka z indyka lub porcja z kaczki. Połącz też kilka rodzajów mięsa. Dobrze sprawdzi się między innymi wołowina. Szponder lub łata wołowa dodadzą głębi i ciemniejszego koloru. Pamiętaj też, żeby mięso włożyć do zimnej wody. Dzięki temu białko ścina się powoli, a wszystkie soki i smak „wypływają” do wywaru.

Istotne jest również to, że rosół nie powinien się gotować, a delikatnie „pyrkać” na ogniu. Żeby wyszedł naprawdę wybitny, potrzebuje minimum 3–4 godzin na bardzo małym ogniu. Sól dodaj na samym końcu, gdy mięso i warzywa będą już miękkie. W przeciwnym razie, gdy przyprawisz zupę na samym początku, woda może się wygotować, a potrawa wyjdzie wtedy zbyt słona.

Czytaj też:

Zaburzenia odżywiania dotykają coraz więcej osób, nie tylko nastolatkówCzytaj też:

Piją 2–3 puszki dziennie i nie widzą problemu. Nowe badanie pokazuje, co dzieje się z sercem