Polacy kupują ten jogurt bez namysłu. Dietetyk ostrzega: ma ponad 17 g cukru

Jogurty to świetne szybkie przekąski, które sycą na długo i dostarczają sporej dawki cennego białka. Jednak nie wszystkie produkty, które można znaleźć w sklepach działają w ten sposób na organizm. Niektóre szkodzą mu bardziej niż mogłoby się wydawać. Przed nietrafionymi wyborami zakupowymi przestrzega znany dietetyk – dr Michał Wrzosek. Zobacz, co znalazło się na jego „czarnej liście” i sprawdź, czy przypadkiem nie masz tych „przysmaków” w swojej lodówce.

To najgorszy jogurt zdaniem dietetyka

Ekspert stanowczo odradza zakup jogurtu Fantasia o smaku waniliowym z drażetkami M&M's. Jego zdaniem to najgorszy wybór z możliwych. Skład produktu pozostawia bowiem bardzo wiele do życzenia. Znajdziemy w nim mnóstwo zbędnych dodatków, takich jak na przykład guma ksantowa, syrop glukozowy, błękit brylantowy FCF, czy substancje glazurujące. Stugramowa porcja dostarcza aż 126 kilokalorii. W tym przypadku największym problemem jest jednak coś innego.

Jogurt ma 17,5 g cukru na 100 gramów – grzmi Michał Wrzosek w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Regularne spożywanie dużych ilości cukru to prosta droga do zrujnowania zarówno sylwetki, jak i całego organizmu. Jego nadmiar w diecie skutkuje przewlekłym zmęczeniem i zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych – poczynając od insulinooporności, poprzez stłuszczenie wątroby, a kończąc na cukrzycy typu drugiego i cichych stanach zapalnych.

Tych jogurtów lepiej też unikaj

Dietetyk radzi też, by nie wkładać do koszyka jogurtów owocowych Actimel marki Danone. Kuszą kolorowymi opakowaniami z wizerunkami bohaterów bajek. Może to sugerować, że wskazany nabiał to produkt odpowiedni dla najmłodszych. Nic bardziej mylnego. W środku – jak wskazuje Michał Wrzosek – mają tylko 2 procent owoców. Zawiera też sporo zbędnych składników. „Jeśli chcesz zadbać o odporność, to jogurt z cukrem nie będzie dobrym rozwiązaniem” – podkreśla specjalista.

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