Ekspert zrobił listę na grilla z Biedronki. Jednej promocji radzi nie ruszać

Czerwiec to idealny miesiąc na organizowanie grilla. Długie, ciepłe dni i sprzyjająca pogoda zachęcają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. To właśnie teraz większość Polaków chętnie wykorzystuje słoneczne weekendy, aby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, ciesząc się wspólnymi chwilami w ogrodzie, na działce czy tarasie. Grillowanie to nie tylko sposób na przygotowanie pysznych potraw, ale także doskonała okazja do integracji i relaksu. Warto jednak zadbać o zdrowe produkty na talerzu.

Najlepsze produkty na grilla z Biedronki

Ekspert od zdrowego odżywiania z profilu instagramowego „Fit Recenzje”, Bartłomiej Szkutnik, opublikował wpis, w którym podpowiedział, jakie dokładnie produkty na grilla najlepiej kupić w Biedronce.

Zamiast białej buły postaw na bagietkę pełnoziarnistą, grahamkę lub bułkę żytnią. Z kiełbas postaw na śląską z „Krainy Wędlin” (Nature) lub „Morlińską” z piersi kurczaka – powiedział.

Specjalista tym samym zaapelował, by nie kupować gotowych sałatek i zamienić je na cukinię, bakłażana, pieczarki i paprykę.

Do zestawu dorzuć też sycące ziemniaki lub słodkie bataty – powiedział.

Lepiej też nie wrzucać do koszyka tłustych i kalorycznych sosów, a zamiast tego wybrać bezcukrowy ketchup „Roleski”.

A zamiast pułapki „12+12” gratis na alkohol postaw na wodę, colę zero i bezalkoholowe piwo – podsumował.

Zdrowszy grill nie musi oznaczać rezygnacji ze smaku

W zdrowszym grillowaniu chodzi o kilka prostych zamian: pełnoziarniste pieczywo zamiast białych bułek, warzywa zamiast ciężkich gotowych sałatek, chudsze mięso lub ryby zamiast najbardziej tłustych kiełbas i lżejsze sosy w miejsce majonezowych dodatków. Ważne jest też samo grillowanie produktów – potraw nie należy przypalać, bo wtedy mogą powstawać niekorzystne dla zdrowia związki.

Dzięki temu grillowanie może być smacznym i wartościowym elementem letniej diety. Koniecznie sprawdź też, czy grillowanie na tackach aluminiowych jest zdrowe.

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