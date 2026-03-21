Biorę 5 składników i nie dodaję cukru. Te rogaliki są tak kruche, że znikają, zanim zdążą ostygnąć

W weekend często pozwalamy sobie na małe przyjemności. Jest to swego rodzaju nagroda za ciężki tydzień. To idealny moment, by upiec coś samodzielnie. Wbrew pozorom domowe wypieki wcale nie muszą być trudne ani czasochłonne. Ja ostatnio przygotowałam rogaliki ze słodkim nadzieniem i byłam zachwycona. Efekt końcowy był lepszy niż z cukierni.

Przepis na rogaliki z 5 składników

Kruche rogaliki z tego przepisu to zdrowszy wariant tych klasycznych ciasteczek. Nie dodaje się do nich cukru. Jednak mimo to smakują naprawdę świetnie. Przygotowuje się je z zaledwie kilku składników: mąki, kwaśnej śmietany lub jogurtu greckiego oraz odrobiny soli. Z kolei do środka należy dodać swoją ulubioną marmoladę. Na koniec całość możesz posypać cukrem pudrem.

Przepis: Rogaliki z 5 składników Te rogaliki to mój ulubiony deser, też musisz spróbować Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 163 w każdej porcji Składniki 3 szklanki mąki pszennej

1 szklanka kwaśnej śmietany lub jogurtu greckiego

200 g masła lub margaryny

szczypta soli

ulubiona konfitura Sposób przygotowania Wyrabianie ciastaDo dużej miski wsyp wszystkie suche składniki. Dodaj do nich pozostałe produkty i zagnieć jednolite, gładkie ciasto. Wyrabiaj tylko do momentu połączenia – nie za długo. Gotowe ciasto podziel na kilka równych części, żeby łatwiej się z nim pracowało. Formowanie rogalikówKażdą część rozwałkuj na cienki, okrągły placek. Placek pokrój na trójkąty (jak pizzę). Na szerszym końcu każdego trójkąta nałóż wybrane nadzienie. Zwijaj rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta i kierując się do wierzchołka. PieczenieUłóż rogaliki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, zachowując odstępy. Wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez 15-20 minut w temp. 160 stopni Celsjusza z termoobiegiem lub 180 stopni bez termoobiegu. Po upieczeniu odstaw do lekkiego przestudzenia.

Jeśli chcesz nieco urozmaicić przepis, to przed pieczeniem możesz posmarować rogaliki roztrzepanym jajkiem i posypać na przykład płatkami migdałów.

O czym pamiętać?

Wyjmij wcześniej masło z lodówki, żeby było miękkie. To ułatwi wyrabianie ciasta. Wybierz gęstą, kwaśną śmietanę (np. 18 procent) lub prawdziwy jogurt grecki. Zbyt rzadki jogurt może sprawić, że ciasto będzie się kleić i wymagać dosypywania mąki, co z kolei je utwardzi. Pamiętaj, że ciasto samo w sobie nie jest słodkie. Cały smak pochodzi z nadzienia. Jeśli używasz bardzo kwaśnych powideł, możesz rozważyć dodanie łyżki cukru pudru do środka lub bardzo obfite posypanie gotowych rogalików.

Zwróć też uwagę na to, by nadzienie nie wyciekło podczas pieczenia. Kładź małą ilość konfitury (pół łyżeczki) przy szerszej krawędzi trójkąta. Możesz delikatnie zagiąć rogi do środka przed zwijaniem. W ten sposób zamkniesz nadzienie w środku. Używaj też marmolady lub gęstych powideł, ponieważ w przeciwnym razie nadzienie wypłynie na blaszkę.

Bardzo ważne jest, żeby nie wyrabiać ciasta zbyt długo (uwolni to gluten, a rogaliki mogą wtedy wyjść twarde zamiast kruche).

