Mało kto sięga po nie zamiast słodyczy. Łyżeczka tych owoców pomaga poskromić apetyt

Wiele osób szuka sposobu na poskromienie nadmiernego apetytu. W tym celu sięga po suszone owoce, najczęściej śliwki, morele czy figi. Tymczasem w sklepach ze zdrową żywnością można znaleźć inne smakołyki, które świetnie sprawdzają się w roli pogromców ochoty na słodycze. Odkąd włączyłam je do diety przestałam podjadać. Zauważyłam też inne ciekawe zmiany, których się nawet nie spodziewałam.

Co jeść zamiast słodyczy?

Dobrym „zamiennikiem” słodkich przekąsek jest suszony berberys. Może on realnie pomóc w kontrolowaniu apetytu. Działa przy tym na kilku płaszczyznach. Pomaga ustabilizować stężenie glukozy we krwi. Warto pamiętać, że to właśnie wahania poziomu cukru we krwi bardzo często odpowiadają za nagłe napady głodu i niepohamowaną ochotę na słodycze. Co więcej, związki zawarte w tych niedocenianych owocach zmniejszają wchłanianie węglowodanów prostych z jelit do krwiobiegu, co zapobiega poposiłkowym „skokom” insuliny. Poprawiają też wrażliwość tkanek na jej działanie. Gdy komórki organizmu lepiej reagują na insulinę, efektywniej wykorzystują glukozę jako paliwo. Do mózgu trafia sygnał sytości, co ogranicza potrzebę podjadania.

Inne cenne właściwości suszonego berberysu

Suszony berberys wspomaga nie tylko redukcję masy ciała. Ma wiele innych prozdrowotnych właściwości. Obniża poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL. „Ekstrakty otrzymywane z owoców mają wiele użytecznych cech, które są korzystne dla układu nerwowego i sercowo-naczyniowego, dzięki czemu mają potencjalne zastosowanie w leczeniu niektórych chorób, takich jak skurcze, epilepsja i nadciśnienie”– czytamy w artykule opublikowanym w czasopiśmie naukowym Molecules. Przekąska wykazuje również silne właściwości antyoksydacyjne. Dzięki wysokiej zawartości związków fenolowych berberys skutecznie neutralizuje wolne rodniki i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Jak jeść suszony berberys?

W badaniach najczęściej wykorzystywaną dawką były 3 gramy suszonych owoców, co odpowiada jednej płaskiej łyżeczce. Suszony berberys można wykorzystać jako samodzielną przekąskę albo dodatek do potraw. Świetnie pasuje między innymi do owsianki. Idealnie komponuje się też z deserami i koktajlami. Należy pamiętać, że sporadyczne włączanie owoców do diety na ogół nie przynosi spodziewanych efektów. Liczy się systematyczność i konsekwencja w działaniu.

Suszony berberys – przeciwskazania

Na owoce powinny uważać kobiety w ciąży, a także osoby z niskim ciśnieniem krwi, dysfunkcją wątroby, niewydolnością nerek czy chorobami serca. Trzeba też pamiętać, że berberys może wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami. Jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem, zanim włączysz go do jadłospisu.

Czytaj też:

Rośnie pod nogami i może zastąpić szpinak. Zbierzesz za darmo, a Polacy o niej zapomnieliCzytaj też:

Polacy stawiają na siemię lniane. Dietetyczka wskazuje coś lepszego dla jelit