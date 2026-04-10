Nie dodaję mąki do naleśników. Zamieniam ją na składnik, który większość wyrzuca

Naleśniki to danie, które można przygotować niemal ze wszystkiego. Ja najczęściej korzystam z receptury, która pozwala mi zużyć różnego rodzaju „resztki” zalegające w kuchni, z którymi nie wiadomo co zrobić. Dzięki temu nie tylko oszczędzam, ale też niczego nie marnuję. Co więcej, zyskuję smaczne i delikatne placki. Rodzina za nimi przepada i nikt nie kończy na jednej dokładce. Dlatego od razu przygotowuję potrójną porcję.

Jak przygotować naleśniki z „resztek”?

Do przygotowania naleśników „z resztek” nie potrzebujesz mąki ani wody. Wystarczą jajka, mleko i pewien nieoczywisty składnik, który praktycznie każdy ma w swojej kuchni. Chodzi o czerstwe pieczywo. Wiele osób wyrzuca je, bo wychodzi z założenia, że nic już nie da się z nim zrobić. Tymczasem te placki to genialny sposób na wykorzystanie chleba czy bułek, które straciły już swoją chrupkość. Zanim jednak to zrobisz, zwróć uwagę na jedną bardzo ważną kwestię – wygląd pieczywa, które ma być bazą twoich przysmaków. Dokładnie je obejrzyj. Nawet najmniejsza plamka pleśni dyskwalifikuje produkt. Wtedy jedynym słusznym miejscem dla pieczywa jest kosz na śmieci. Nie łudź się, że odkrojenie „brzydkiego” kawałka załatwi sprawę. Zarodniki pleśni są jak niewidoczna sieć, która błyskawicznie opanowuje cały produkt, wnikając głęboko do środka. Zjedzenie takiego „oczyszczonego” chleba to prosta droga do groźnego zatrucia toksynami.

Gdy jednak pieczywo jest po prostu twarde, śmiało zamień je w pyszną przekąskę. Musisz tylko zalać je mlekiem, odstawić na 10 minut, a potem zmiksować w blenderze i połączyć z jajkami. Tak przygotowane ciasto możesz już wylać na rozgrzaną patelnię i usmażyć.

Z czym podawać naleśniki bez mąki?

Ich smak jest neutralny, więc świetnie komponują się z wieloma różnymi składnikami. Można je przygotować zarówno w wersji deserowej, jak i wytrawnej. W pierwszym przypadku świetnie sprawdzi się na przykład twarożek i szczypiorek albo żółty ser i szynka. Jeśli wolisz placki „na słodko”, postaw na jogurt naturalny i świeże owoce, dżem lub konfiturę.

Przepis: Naleśniki bez mąki To świetna propozycja zarówno na śniadanie, jak i deser. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 217 w każdej porcji Składniki 100 g czerstwego pieczywa

400 ml mleka

2 jajka Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Namaczanie pieczywaCzerstwe pieczywo zalej mlekiem i odstaw na 10 minut. Łączenie składnikówPo tym czasie zmiel całość w blenderze. Dodaj jajka i ponownie wymieszaj. SmażenieSmaż ciasto na rozgrzanej patelni.

