Kotlety schabowe bez grama tłuszczu. Siostra pokazała mi ten trik, teraz nie używam patelni

Kotlet schabowy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej kuchni. Kojarzy się z domowym obiadem, robionym przez naszą mamę lub babcie. Przygotowuje się go zarówno na niedzielne obiady czy rodzinne uroczystości, jak i na zwykły dzień, kiedy ma się ochotę na coś sprawdzonego i sycącego. Klasyczna wersja jest pyszna, jednak potrafi obciążyć żołądek.

Przepis na zdrowsze schabowe

Z uwagi na obróbkę termiczną kotlet schabowy nie jest najlepszym wyborem. Przez smażenie na głębokim oleju mięso staje się ciężkostrawne. Możesz więc przygotować go w nieco inny sposób. Poleciła mi go moja siostra, która uwielbia gotować i często eksperymentuje w kuchni. Jeśli chcesz zjeść smacznie, a przy tym nie czuć się ociężale, spróbuj upiec schab w piekarniku zamiast smażyć na patelni.

Aby domowy schab pieczony nie wyszedł suchy, zastosuj prosty trik z marynatą. Plastry mięsa najlepiej natrzeć mieszanką ziół z odrobiną dobrej oliwy i pozwolić im odpocząć przez pół godziny przed wstawieniem do piekarnika.

Przepis: Kotlety schabowe bez smażenia Zamiast klasycznych schabowych robię te. Są o niebo zdrowsze Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 196 w każdej porcji Składniki 4 plastry schabu (ok. 1–1,5 cm grubości)

1 łyżeczka oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku (przeciśnięte lub drobno posiekane)

1 łyżeczka rozmarynu (świeżego lub suszonego)

1 łyżeczka tymianku

½ łyżeczki majeranku (opcjonalnie)

½ łyżeczki wędzonej papryki

sól i pieprz do smaku

(opcjonalnie) 1 łyżeczka musztardy miodowej Sposób przygotowania Przygotuj mięsoLekko rozbij plastry schabu (nie za cienko, żeby nie stały się suche podczas pieczenia). Zrób marynatęW miseczce wymieszaj oliwę, czosnek, zioła, paprykę, sól i pieprz. Opcjonalnie dodaj musztardę miodową dla delikatnej glazury. MarynowanieNatrzyj dokładnie mięso marynatą i odstaw na minimum 30 minut (może być dłużej, nawet do kilku godzin w lodówce). PieczenieRozgrzej piekarnik do 80–190°C (termoobieg) lub 200°C (góra-dół). Ułóż mięso na ruszcie (lub kratce) – nie bezpośrednio na blasze. Pod spodem postaw blachę na soki. Piecz ok. 20–25 minut. Pierwsze 15 minut możesz przykryć (np. folią), potem odkryj, żeby się zarumieniło.

Danie wychodzi smaczne, a do tego w odróżnieniu od klasycznych schabowych – też znacznie zdrowsze. Tradycyjny kotlet schabowy w panierce smażony na smalcu lub oleju może mieć nawet 400–500 kcal w 100g. Schab pieczony w ziołach to zaledwie ok. 150–200 kcal. Zamiast kilku łyżek oleju wchłoniętego przez bułkę tartą, używamy tylko jednej łyżeczki oliwy do marynaty.

Nie kładź mięsa bezpośrednio na blaszce, tylko na rożnie. Dzięki temu gorące powietrze ma dostęp do mięsa z każdej strony.

Jakich ziół użyć?

Do pieczonego schabu najlepiej pasuje sprawdzony zestaw: rozmaryn, tymianek i czosnek, bo te aromaty dobrze przegryzają się z mięsem i nadają mu głębi. Możesz też użyć majeranku. Świetnie pachnie, a do tego ułatwia trawienie.

Dobrym patentem jest też dodanie odrobiny wędzonej papryki, która nada kotletom taki lekko „dymny” posmak. Można też pokusić się o posmarowanie mięsa cienką warstwą musztardy miodowej przed pieczeniem. Stworzy ona delikatną glazurę, która zadziała jak tarcza, zatrzymując wszystkie soki wewnątrz plastra.

Czytaj też:

Jak jeść, żeby schudnąć? Rewelacyjne odkrycie: Nie chodzi o dietę, a konkrety składnikCzytaj też:

Nie w Biedronce ani Lidlu. Ten jogurt podnosi żelazo, choć inne robią odwrotnie