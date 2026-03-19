Babka nie będzie już sucha. Dodaję to zamiast części masła i jest wilgotna nawet następnego dnia

Sucha, krusząca się babka to jeden z najczęstszych problemów przed Wielkanocą. Niby wszystko robisz dobrze, a po pierwszym kawałku wiadomo, że coś nie gra. Ciasto jest zbite, szybko wysycha i następnego dnia smakuje jeszcze gorzej. I właśnie tu wiele osób popełnia ten sam błąd.

Bo sekret nie tkwi wyłącznie w większej ilości jajek ani w dłuższym miksowaniu. Tu decyduje tłuszcz, i to bardziej, niż się wydaje.

Dlaczego babka wychodzi sucha?

Przez długi czas byłam przekonana, że robię coś nie tak z proporcjami albo piekarnikiem. Problem jednak leżał gdzie indziej. Robiłam babkę dokładnie tak, jak w większości przepisów, czyli na samym maśle. I właśnie to ją „zabijało” po upieczeniu.

Na ciepło wszystko wygląda dobrze. Ciasto jest miękkie, pachnie, zapowiada się idealnie. Problem zaczyna się później. Kiedy babka stygnie, masło w środku twardnieje i całość robi się bardziej zbita. To ten moment, kiedy przy krojeniu zamiast sprężystego kawałka masz coś, co zaczyna się kruszyć na talerzu.

I dlatego to jest podstępne. Bo pierwszego dnia jeszcze da się to zignorować. Dopiero następnego babka traci lekkość, szybciej wysycha i nie ma już tej wilgotności, której wszyscy szukają

Sprawdzony sposób na idealnie wilgotną babkę

Zamiast trzymać się samego masła, zaczęłam dolewać do ciasta trochę oleju. I to był ten moment, kiedy babka w końcu przestała się sypać przy krojeniu. Różnicę widać nie w trakcie mieszania, tylko później – kiedy ciasto już wystygnie i dłużej utrzymuje wilgoć.

Na samym maśle babka szybko robi się bardziej zbita. Tu jest odwrotnie. Miękkość zostaje, a środek nie wysycha po kilku godzinach. Następnego dnia nadal jest w porządku, i zbyt suchego ciasta nie trzeba „ratować” kawą.

Nie wyrzuciłam masła całkowicie, bo bez niego smak byłby płaski. Ale dopiero połączenie jednego tłuszczu z drugim daje efekt idealnie wilgotnej babki.

Jak przygotować wilgotną babkę wielkanocną

W moim przepisie najważniejsze są trzy rzeczy. Składniki muszą być w temperaturze pokojowej. Stawiam też na dokładne miksowanie składników na początku, ale krótkie mieszanie po dodaniu mąki. A na końcu pilnuję, by nie wydłużać czasu pieczenia. Zbyt długie trzymanie w piekarniku to najprostsza droga do suchego ciasta.

Przepis: Wilgotna babka wielkanocna Puszysta, lekka i miękka przez długi czas. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 280 w każdej porcji Składniki 4 jajka (rozmiar L)

1 szklanka cukru

100 g masła (roztopionego i przestudzonego)

100 ml oleju roślinnego (np. rzepakowego)

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szklanki mleka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego Opcjonalnie: skórka otarta z cytryny

3 łyżki rodzynek lub kandyzowanej skórki pomarańczowej Sposób przygotowania Przygotowanie bazyJajka wbij do miski i ubij z cukrem na jasną, puszystą masę. To moment, który napowietrza ciasto, więc nie skracaj go zbyt mocno. Dodanie tłuszczuDo masy powoli wlewaj roztopione masło i olej, cały czas miksując na niskich obrotach. Dzięki temu tłuszcz dobrze połączy się z masą. Łączenie składnikówMąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i przesiej do miski. Dodaj mleko oraz wanilię. Całość delikatnie wymieszaj – tylko do połączenia składników. Nie mieszaj zbyt długo, żeby nie obciążyć ciasta. PieczenieFormę na babkę dokładnie wysmaruj masłem i oprósz mąką. Przelej ciasto i wyrównaj powierzchnię. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170°C i piecz około 45–50 minut, aż patyczek po wbiciu w środek będzie suchy. Nie otwieraj piekarnika przez pierwsze 30 minut. StudzeniePo upieczeniu uchyl lekko drzwiczki piekarnika i pozostaw babkę na kilka minut, a następnie wyjmij i ostudź na kratce.

Jak udekorować ciasto na Wielkanoc

Najprościej, i często najlepiej, działa klasyka, czyli jedna z tych opcji:

lukier cytrynowy – lekko przełamuje słodycz

polewa czekoladowa – daje bardziej deserowy efekt

cukier puder – to szybki i elegancki wariant.

Jeśli chcesz coś bardziej efektownego, to polewę czekoladową posyp prażonymi płatkami z migdałów lub wiórkami kokosowymi. Do dekoracji możesz też wykorzystać kandyzowaną skórką pomarańczy.

Na świąteczny stół świetnie sprawdzą się również małe czekoladowe jajeczka. Zrezygnuj za to z dekoracji, które mogą mieć bezpośredni kontakt z ciastem, ale nie są jadalne.

