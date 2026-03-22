Ten domowy chleb przygotowuję w 5 minut. Resztę robi piekarnik

Trudno wyobrazić sobie polski jadłospis bez chleba. Ten produkt stanowi fundament naszej diety, będąc niemal obowiązkowym elementem codziennego menu. W wielu polskich domach to właśnie on jest bazą śniadania czy kolacji. Chleb pozostaje tym najprostszym, a zarazem najważniejszym punktem na liście zakupów. To nie tylko wygoda, ale przede wszystkim smak. Najlepszy jest świeżutki, kupiony o poranku w lokalnej piekarni, gdy jego skórka jest jeszcze chrupiąca. Wraca jednak moda na domowe wypieki, więc jeśli wolisz przygotować go samodzielnie, poniżej znajdziesz jeden z najprostszych przepisów, jakie mogą być. Dzięki temu będziesz mieć kontrolę nad składnikami. To wielki plus, ponieważ przełoży się to pozytywnie na twoje zdrowie.

Przepis dietetyczki na pyszny chleb

Dietetyczka Katarzyna Dybas w opublikowanym wpisie na Instagramie podała prosty przepis na pyszny chleb orkiszowy.

Koniecznie wypróbuj ten przepis, zawsze się udaje, a czas wykonania to tylko 5 minut + czas wyrastania i pieczenia – zachęca specjalistka od zdrowego odżywiania.

Chleb orkiszowy jest uznawany za jedną z najzdrowszych alternatyw dla klasycznego pieczywa pszennego.

Przepis: Chleb orkiszowy Zakochałam się w tym chlebie. Musisz go spróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 302 w każdej porcji Składniki 250 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej (typ 1850)

150 g mąki orkiszowej jasnej

60 g pestek dyni

60 g pestek słonecznika

3 łyżki (ok. 30 g) siemienia lnianego

7 g suchych drożdży

1 łyżeczka soli (ok. 5 g)

1 łyżeczka miodu (ok. 15 g)

400 ml letniej wody Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW osobnym naczyniu rozpuść miód w letniej wodzie, a następnie wlej do suchych składników. Całość dokładnie wymieszaj łyżką, aż powstanie jednolite, dość luźne ciasto. Wyrastanie ciastaPrzykryj miskę wilgotną ściereczką i odstaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce (np. do piekarnika nagrzanego do 40°C) na około 30 minut. Pieczenie chlebaPo tym czasie ponownie wymieszaj ciasto i przełóż je do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch wyrównaj mokrą łyżką, posyp pozostałymi pestkami (po ok. 1 łyżce dyni i słonecznika), opcjonalnie spryskaj odrobiną oleju. Odstaw na kolejne 15 minut do wyrośnięcia. Piecz w piekarniku nagrzanym do 190°C przez około 50 minut. Upieczony chleb wyjmij z formy i pozostaw do ostygnięcia na kratce.

O czym pamiętać?

Aby chleb wyszedł jak najlepszy, zwróć uwagę na kilka szczegółów. Ciasto powinno być dość gęste, ale klejące (nie dosypuj za dużo mąki, bo bochenek będzie suchy), a woda powinna być letnia, czyli około 35–40 stopni C. Dla lepszej struktury możesz po pierwszym wymieszaniu odczekać 10 minut i ponownie zamieszać ciasto. Jeśli zależy ci na chrupiącej skórce, spryskaj piekarnik wodą lub wstaw do niego naczynie z gorącą wodą podczas pieczenia. Po upieczeniu koniecznie odczekaj minimum 1–2 godziny przed krojeniem, aby miękka część pieczywa się ustabilizowała i nie była klejąca. Jeśli masz ochotę, możesz upiec też chleb z płatkami owsianymi.

