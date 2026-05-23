Zapomnij o pieczeniu. Ten sernik na zimno smakuje jak dzieciństwo i zawsze się udaje

W weekendy często mamy ochotę na coś słodkiego, dlatego chętnie przygotowujemy pyszne desery dla całej rodziny. Ważne jest jednak, aby ich wykonanie nie zajmowało zbyt dużo czasu i nie wymagało wielu skomplikowanych składników. Najlepiej sprawdzają się proste przepisy, które można przygotować szybko, a mimo to zachwycają smakiem. Dzięki temu możemy cieszyć się słodką chwilą relaksu bez spędzania wielu godzin w kuchni. Ja zawsze wybieram proste receptury z przepiśnika mojej mamy.
Przepis na pyszny sernik na zimno
Na dworze robi się coraz cieplej, a więc wtedy chętnie sięgamy po zimne desery. Idealnie sprawdzi się wtedy sernik wyjęty prosto z lodówki. Pamiętam, że gdy byłam mała, moja mama często przygotowywała ten deser i obie z siostrą wtedy się nim zajadałyśmy.
Przepis: Sernik na zimno
Uwielbiam sernik z tego przepisu. Zawsze wychodzi pyszny
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 3 godz.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 513 w każdej porcji
Składniki
Spód:
- 200g herbatników (zwykłych lub owsianych)
- 80g masła (rozpuszczonego)
Masa serowa:
- 1 kg twarogu sernikowego (zmielonego przynajmniej dwukrotnie, może być z wiaderka dobrej jakości)
- 400 ml śmietanki 30% (mocno schłodzonej)
- ¾ szklanki cukru pudru
- 3 łyżki żelatyny + 1/3 szklanki gorącej wody
- sok z połowy cytryny (opcjonalnie dla przełamania słodyczy)
Wierzch:
- 75 g galaretki przezroczystej
- Świeże owoce, np. borówki amerykańskie i maliny
- kilka listków świeżej mięty do dekoracji
Sposób przygotowania
- Przygotuj spódHerbatniki drobno pokrusz (możesz użyć blendera). Wymieszaj je z rozpuszczonym masłem. Masę wyłóż na dno tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, mocno dociskając. Wstaw do lodówki na 30 minut.
- Rozpuść żelatynęŻelatynę zalej gorącą (nie wrzącą!) wodą, mieszaj energicznie, aż całkowicie się rozpuści. Odstaw do wystygnięcia (musi być płynna, ale chłodna).
- Ubij śmietankęZimną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem.
- Połącz masęDo dużej miski przełóż twaróg. Krótko zmiksuj, dodaj sok z cytryny, a następnie delikatnie wmieszaj ubitą śmietankę za pomocą szpatułki.
- Dodaj żelatynęDo chłodnej żelatyny dodaj 2 łyżki masy serowej (hartowanie), wymieszaj, a następnie wlej całość do miski z serem i szybko wymieszaj mikserem na niskich obrotach.
- ChłodzenieMasę wylej na schłodzony spód. Wyrównaj wierzch i wstaw do lodówki na minimum 2 godziny, aż masa stężeje.
- DekoracjaNa zastygniętym serniku ułóż gęsto umyte i osuszone owoce (borówki i maliny).
- Wylanie galaretkiGalaretkę rozpuść w mniejszej ilości wody niż podaje instrukcja (np. w 400 ml zamiast 500 ml), aby była sztywniejsza. Gdy zacznie lekko tężeć (będzie miała konsystencję kisielu), delikatnie wylej ją na owoce.
Taki sernik na zimno jest lekki, delikatny i nie wymaga pieczenia, dzięki czemu można go szybko przygotować. Najczęściej robi się go na bazie twarogu lub serka kremowego, z dodatkiem żelatyny lub innych składników żelujących. Świetnie smakuje z owocami, galaretką lub czekoladową polewą. Możliwości jest więc naprawdę sporo.
Inne pomysły na pyszne desery bez pieczenia
W ciepłe dni świetnie sprawdzają się lekkie, orzeźwiające desery, które nie obciążają i pomagają się ochłodzić. Dużą popularnością cieszą się lody oraz sorbety owocowe, które można przygotować z sezonowych owoców i podawać od razu po wyjęciu z zamrażarki. Jeśli jesteś na redukcji, możesz też zrobić lody ze skyrem.
Dobrym wyborem są także różnego rodzaju musy i desery na bazie jogurtu z dodatkiem świeżych owoców, które są szybkie w przygotowaniu i bardzo delikatne w smaku. Warto też sięgnąć po tiramisu w wersji na zimno czy panna cottę, które podawane schłodzone idealnie pasują do letniej pogody. Jeśli masz ochotę na klasyki, zrób bez pieczenia karpatkę z groszkiem ptysiowym.
