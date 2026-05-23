Zapomnij o pieczeniu. Ten sernik na zimno smakuje jak dzieciństwo i zawsze się udaje

W weekendy często mamy ochotę na coś słodkiego, dlatego chętnie przygotowujemy pyszne desery dla całej rodziny. Ważne jest jednak, aby ich wykonanie nie zajmowało zbyt dużo czasu i nie wymagało wielu skomplikowanych składników. Najlepiej sprawdzają się proste przepisy, które można przygotować szybko, a mimo to zachwycają smakiem. Dzięki temu możemy cieszyć się słodką chwilą relaksu bez spędzania wielu godzin w kuchni. Ja zawsze wybieram proste receptury z przepiśnika mojej mamy.

Przepis na pyszny sernik na zimno

Na dworze robi się coraz cieplej, a więc wtedy chętnie sięgamy po zimne desery. Idealnie sprawdzi się wtedy sernik wyjęty prosto z lodówki. Pamiętam, że gdy byłam mała, moja mama często przygotowywała ten deser i obie z siostrą wtedy się nim zajadałyśmy.

Przepis: Sernik na zimno Uwielbiam sernik z tego przepisu. Zawsze wychodzi pyszny Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 513 w każdej porcji Składniki Spód: 200g herbatników (zwykłych lub owsianych)

80g masła (rozpuszczonego) Masa serowa: 1 kg twarogu sernikowego (zmielonego przynajmniej dwukrotnie, może być z wiaderka dobrej jakości)

400 ml śmietanki 30% (mocno schłodzonej)

¾ szklanki cukru pudru

3 łyżki żelatyny + 1/3 szklanki gorącej wody

sok z połowy cytryny (opcjonalnie dla przełamania słodyczy) Wierzch: 75 g galaretki przezroczystej

Świeże owoce, np. borówki amerykańskie i maliny

kilka listków świeżej mięty do dekoracji Sposób przygotowania Przygotuj spódHerbatniki drobno pokrusz (możesz użyć blendera). Wymieszaj je z rozpuszczonym masłem. Masę wyłóż na dno tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia, mocno dociskając. Wstaw do lodówki na 30 minut. Rozpuść żelatynęŻelatynę zalej gorącą (nie wrzącą!) wodą, mieszaj energicznie, aż całkowicie się rozpuści. Odstaw do wystygnięcia (musi być płynna, ale chłodna). Ubij śmietankęZimną śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem. Połącz masęDo dużej miski przełóż twaróg. Krótko zmiksuj, dodaj sok z cytryny, a następnie delikatnie wmieszaj ubitą śmietankę za pomocą szpatułki. Dodaj żelatynęDo chłodnej żelatyny dodaj 2 łyżki masy serowej (hartowanie), wymieszaj, a następnie wlej całość do miski z serem i szybko wymieszaj mikserem na niskich obrotach. ChłodzenieMasę wylej na schłodzony spód. Wyrównaj wierzch i wstaw do lodówki na minimum 2 godziny, aż masa stężeje. DekoracjaNa zastygniętym serniku ułóż gęsto umyte i osuszone owoce (borówki i maliny). Wylanie galaretkiGalaretkę rozpuść w mniejszej ilości wody niż podaje instrukcja (np. w 400 ml zamiast 500 ml), aby była sztywniejsza. Gdy zacznie lekko tężeć (będzie miała konsystencję kisielu), delikatnie wylej ją na owoce.

Taki sernik na zimno jest lekki, delikatny i nie wymaga pieczenia, dzięki czemu można go szybko przygotować. Najczęściej robi się go na bazie twarogu lub serka kremowego, z dodatkiem żelatyny lub innych składników żelujących. Świetnie smakuje z owocami, galaretką lub czekoladową polewą. Możliwości jest więc naprawdę sporo.

Inne pomysły na pyszne desery bez pieczenia

W ciepłe dni świetnie sprawdzają się lekkie, orzeźwiające desery, które nie obciążają i pomagają się ochłodzić. Dużą popularnością cieszą się lody oraz sorbety owocowe, które można przygotować z sezonowych owoców i podawać od razu po wyjęciu z zamrażarki. Jeśli jesteś na redukcji, możesz też zrobić lody ze skyrem.

Dobrym wyborem są także różnego rodzaju musy i desery na bazie jogurtu z dodatkiem świeżych owoców, które są szybkie w przygotowaniu i bardzo delikatne w smaku. Warto też sięgnąć po tiramisu w wersji na zimno czy panna cottę, które podawane schłodzone idealnie pasują do letniej pogody. Jeśli masz ochotę na klasyki, zrób bez pieczenia karpatkę z groszkiem ptysiowym.

