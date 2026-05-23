Nie robię zalewy do małosolnych. Ten patent na ogórki sprawia, że są gotowe 8 razy szybciej

Jeszcze do niedawna przygotowywanie ogórków małosolnych wymagało ode mnie sporej dozy cierpliwości. Musiałam wyparzać słoiki, odmierzać proporcje poszczególnych składników potrzebnych do zrobienia zalewy i czekać co najmniej kilka dni, by wszystkie smaki dobrze się „przegryzły”, a przekąska była gotowa do spożycia. Wszystko się zmieniło, gdy znajoma zdradziła mi genialny trik na uproszczenie i skrócenie całego procesu. Już nie robię zalewy. Wystarczy woreczek strunowy i parę prostych produktów.

Jak zrobić ekspresowe ogórki małosolne?

Wystarczy ogórki i wszystkie inne produkty wrzucić do woreczka strunowego, a następnie zamknąć go i pozostawić na kilka godzin. Kiedy posypujesz warzywa solą, działa czysta fizyka – przyprawa natychmiast wyciąga z nich naturalne soki. Ten miesza się z pozostałymi składnikami i tworzy supermocną, naturalną marynatę, która błyskawicznie wnika do wnętrza ogórków. Aromaty czosnku, chrzanu i kopru krążą w zamknięciu, ekspresowo nadając ogórkom genialny smak.

Brak wody to również gwarancja, że przysmaki nie zmiękną i nie staną się papkowate. Pozostaną twarde i chrupiące. Zastosowanie metody „na sucho” pozwala również zaoszczędzić sporo miejsca w kuchni. Woreczek strunowy nie zajmuje tyle przestrzeni co szklane słoiki.

Wskazówka: Pamiętaj, by raz na jakiś czas potrząsnąć woreczkiem. Pozwoli to równomiernie rozprowadzić sól.

Przepis: Ekspresowe ogórki małosolne Pyszna i zdrowa przekąska. Świetnie smakuje w połączeniu z wędlinami czy daniami z grilla. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 15 w każdej porcji Składniki 500 g ogórków gruntowych

5 ząbków czosnku

1 kawałek chrzanu

4 gałązki kopru

1-2 łyżeczki soli (w zależności od preferencji) Sposób przygotowania Szykowanie warzywOgórki dokładnie umyj pod bieżącą wodą i osusz. Odetnij końcówki z obu stron każdego warzywa. Przełóż wszystkie sztuki do dużego woreczka strunowego. Dodawanie przyprawDo woreczka z ogórkami wrzuć obrane ząbki czosnku, kawałek chrzanu oraz gałązki kopru. Wsyp sól w ilości dopasowanej do twoich preferencji smakowych. Dokładnie i szczelnie zamknij strunę. Łączenie smakówSolidnie wstrząśnij całym pakunkiem, aby przyprawy równomiernie pokryły warzywa. Zostaw woreczek na kuchennym blacie na 5-6 godzin. Po tym czasie przenieś przekąskę do lodówki, aby była gotowa do chrupania.

Robienie ogórków małosolnych „na sucho” – o czym pamiętać?

Nawet tak banalnie prosta metoda ma swoje małe zasady, których trzymam się za każdym razem. Przede wszystkim zawsze odcinam końcówki ogórków z obu stron. To właśnie przez te otwarte furtki sól i aromaty najszybciej dostają się do środka, radykalnie skracając czas oczekiwania. Wybieram tylko twarde, jasne i niewielkie sztuki, omijając te przerośnięte, które w środku mają dużo wodnistych pestek. Zbyt duże okazy po prostu nie dadzą ci tej pożądanej chrupkości.

Jeśli zależy ci na ostrzejszym smaku, możesz spokojnie zmodyfikować bazowy przepis i dorzucić do środka kawałek papryczki chili albo liść dębu, który dodatkowo utwardzi skórkę. Zostawiam pakunek na blacie w temperaturze pokojowej, a gdy warzywa osiągną idealny smak, przenoszę je do lodówki.

