Ten składnik przemycam do roladek z kurczaka. Nikt nie zgaduje, co jest w środku

Kurczaka można przygotować na milion różnych sposobów. Tym razem postawiłam na roladki z niespodzianką. Są tak pyszne, że zawsze robię podwójną porcję, bo nikt nie kończy na jednej dokładce. Nie narzekam, bo ich przygotowanie jest naprawdę proste, a sycą na długo.

Jak zrobić roladki z kurczaka z niespodzianką?

Przygotowania zacznij od rozbicia mięsa na cieńsze płaty. Grube trudniej zawinąć. Nadzienie to połączenie trzech składników, a mianowicie sera, pomidorów i składnika niespodzianki, czyli szpinaku. W moim domu nikt za nim nie przepada. Staram się go jednak „przemycać” do różnych dań – tak, żeby nikt się nie zorientował. W tych zielonych liściach kryje się wiele cennych mikroelementów, między innymi magnez, potas, kwas foliowy czy beta-karoten. Znajdziemy w nim również żelazo. Jego wchłanianie zwiększa witamina C, stąd obecność w farszu pomidorów. Jeśli chcesz, możesz zastąpić je innym produktem, na przykład czerwoną papryką. Ona również jest świetnym źródłem wspomnianej witaminy.

Czym jeszcze można nafaszerować kurczaka?

Roladki z kurczaka możesz nadziewać wieloma rozmaitymi składnikami, w zależności od efektu, jaki chcesz uzyskać. Jeśli lubisz wyraziste smaki, sięgnij po suszone pomidory i ser pleśniowy. W roli farszu świetnie sprawdzą się też podsmażone pieczarki, szynka z żółtym serem, a nawet awokado. Dobrze smakować będzie również połączenie twarożku bądź ricotty z ziołami.

Jak podać roladki z kurczaka?

Roladki z kurczaka najlepiej podawać w towarzystwie, które nie zdominuje ich smaku, ale go podkreśli. Sprawdzą się klasyczne ziemniaki – gotowane, purée albo pieczone z ziołami. Lżejszą opcją będzie ryż lub kasza, np. bulgur czy kuskus. Do tego warto dodać świeżą surówkę albo mix sałat z lekkim dressingiem. Jeśli roladki są bardziej kremowe, dobrze przełamać je kwaśnym akcentem, np. ogórkiem kiszonym lub buraczkami. Dzięki temu danie jest bardziej zbalansowane.

Przepis: Roladki z kurczaka Świetnie smakują i sycą na długo. W dodatku są banalnie proste w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 340 w każdej porcji Składniki 4 pojedyncze, nieduże piersi z kurczaka

150 g mozzarelli lub żółtego sera

1 pomidor średniej wielkości

100 g świeżego szpinaku

2 ząbki czosnku

sól, pieprz Dodatkowo: 2 łyżki oleju

woda Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKażdą pierś z kurczaka przekrój na dwa płaty i delikatnie je rozbij, a następnie natrzyj zmiażdżonym czosnkiem i oprósz przyprawami. Ser zetrzyj na dużych oczkach. Pomidora umyj. Usuń z niego gniazda nasienne i pokrój miąższ na mniejsze paski. Szpinak opłucz, przelej wrzątkiem i odsącz. Formowanie i obsmażanie roladekNa każdy płat mięsa połóż trochę szpinaku, papryki i sera. Zwiń dość ścisłe roladki, zepnij każdą wykałaczką. Na patelni rozgrzej olej, zrumień roladki z każdej strony. Pieczenie roladekObsmażone roladki ułóż w naczyniu żaroodpornym, podlej odrobiną wody, przykryj. Piecz ok. 30 minut w 180 stopniach Celsjusza.

