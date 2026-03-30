Wszyscy robią żurek tak samo. Ja zmieniłam 3 składniki i nikt nie pyta już o mięso

Lubię eksperymentować w kuchni. Dlatego często szukam sposobów na urozmaicenie klasycznych potraw. Niedawno natrafiłam w sieci na żurek w wykonaniu Karola Okrasy. W przepisie nie ma ani grama mięsa. Pojawiają się za to trzy inne dość nietypowe produkty. Chętnie wykorzystujemy je w kuchni, ale zwykle nie przy robieniu wielkanocnych przysmaków. A szkoda, bo dają świetny efekt. Ja już to wiem. Zrobiłam „próbę generalną” przed Wielkanocą. Bliscy byli zachwyceni i nikomu mięsa w żurku nie brakowało.

Jak zrobić żurek Karola Okrasy?

Znany kucharz robi swój żurek na zakwasie gryczanym, a nie żytnim. Dzięki temu zupa zyskuje wyrazisty, lekko orzechowy smak. To jednak niejedyna zmiana, jakiej Karol Okrasa dokonuje w klasycznym przepisie na wielkanocny przysmak. Dodaje do niego również dwa inne niecodzienne składniki. Chodzi o suszone pomidory i wędzone śliwki. Połączenie wydaje się nietypowe, ale daje efekt zbliżony do mięsnej okrasy. Podobnie działa podsmażana cebulka i pieczone ziemniaki.

Przepis: Żurek Karola Okrasy Ten przysmak zaskakuje smakiem. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 330 w każdej porcji Składniki 500 ml zakwasu na mące gryczanej

100 g suszonych pomidorów z zalewy olejowej

5 wędzonych śliwek

8 oczyszczonych małych ziemniaków ze skórką

2 cebule

4 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

1 łyżka suszonego majeranku

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka kminu rzymskiego

sól, grubo mielony pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyszczone ziemniaki ze skórką upiecz w piekarniku, aż będą miękkie. Jedną cebulę pokrój w kostkę i powoli smaż na bardzo małym ogniu, aż zamieni się w brązowe, chrupiące skwarki. Na patelnię wlej odrobinę zalewy z suszonych pomidorów i przesmaż pokrojone w kostkę pomidory. Robienie zupyDo garnka wlej zakwas na mące gryczanej, dodaj liście laurowe, ziele angielskie, suszony majeranek, posiekany czosnek, dwie łyżki uprażonej cebuli, pieprz i kmin rzymski. Gotuj całość 15–20 minut na małym ogniu. Dodaj przesmażone pomidory i drobno posiekane wędzone śliwki. Upieczone ziemniaki przekrój na połówki i podsmaż na oleju po pomidorach. Drugą cebulę przekrój na pół i podpiecz na blasze lub na suchej patelni. Propozycja podaniaPodawaj żurek z ziemniakami i podpieczoną cebulą.

Inne propozycje podania żurku Karola Okrasy

Żurek w tej odsłonie nie potrzebuje zbyt wielu dodatków. Dobrze sprawdzi się kromka razowego chleba na zakwasie, najlepiej lekko podpieczona z aromatyczną chrupiącą skórką i przyjemnie miękkim środkiem. Możesz też postawić na coś mniej oczywistego, na przykład kaszę gryczaną ugotowaną na sypko. Podkreśli charakter zakwasu i sprawi, że zupa będzie bardziej sycąca.

Jeśli zależy ci na lekkim „przełamaniu” smaku, wrzuć do przysmaku odrobinę zieleniny. Warto wykorzystać między innymi szczypiorek i natkę pietruszki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć też po jajko. Zachowaj jednak umiar. Zbyt duża ilość dodatków zaburzy proporcje dania. Pamiętaj, że czasem mniej znaczy więcej.

Czytaj też:

