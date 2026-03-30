Nie rób tego z babką po pieczeniu, bo będzie sucha. Ten błąd popełnia wiele osób

Babka to wielkanocny „klasyk”. Można ją przygotować na mnóstwo różnych sposobów. Wydaje się prostym ciastem, które nie wymaga wiele pracy. Bywa jednak też zdradliwa, Na pierwszy rzut oka wygląda idealnie. Jednak po przekrojeniu często okazuje się sucha i nieapetyczna. Wszystko przez pewien popularny błąd, który wiele osób popełnia już po wyjęciu deseru z piekarnika.

Ten błąd „psuje” babkę wielkanocną

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest pozostawianie babki w naczyniu do pieczenia po wyjęciu z piekarnika. Wilgoć parująca z ciasta nie ma gdzie „uciec”. Skrapla się na ściankach. W efekcie deser zaczyna się „pocić”. Traci swoją naturalną lekkość i świeżość. Istnieje też duże ryzyko, że będzie szybciej pleśnieć. Co więcej, trzymanie przysmaku w gorącej formie sprawia, że ten de facto nie przestaje się piec. To prosta droga do wysuszenia babki.

Dlatego przełóż babkę na kratkę po 10-15 minutach od momentu wyjęcia ciasta z piekarnika. Gdy całkiem wystygnie, przykryj ją, na przykład lnianą ściereczką. Dzięki temu nie sczerstwieje zbyt szybko. Będzie miękka i smaczna nawet przez 3-4 dni.

O czym pamiętać przy robieniu babki na Wielkanoc?

Na inne popularne błędy popełniane przy robieniu babki zwróciła uwagę Karolina Urban, twórczyni kulinarna, która publikuje w sieci różnego rodzaju przepisy i rady dotyczące pieczenia i gotowania. Ekspertka przestrzega przed dodawaniem do ciasta składników prosto z lodówki. Taki zabieg sprawia, że masa się napowietrza, a deser traci puszystość i staje się „ciężki”. Podobny efekt daje zbyt długie mieszanie ciasta. Natomiast zbyt krótkie skutkuje utratą objętości wypieku. Identyczny rezultat przynosi otwieranie piekarnika w trakcie pieczenia. „Nawet szybkie i niewielkie uchylenie drzwiczek piekarnika może sprawić, że babka opadnie”– zauważa specjalistka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

