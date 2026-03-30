Ten patent na karkówkę działa zawsze. Wystarczy zmienić jeden krok i mięso wychodzi idealnie miękkie

Nie masz ochoty na stanie przy garnkach, a rodzina domaga się obiadu? W takiej sytuacji z pomocą przychodzi mi karkówka przyrządzana w wyjątkowy sposób. Sekretem tego dania jest jeden banalnie prosty składnik. Pracy przy nim tyle co nic. Praktycznie wszystko robią za mnie lodówka i piekarnik.

Prosty patent na smaczną karkówkę z piekarnika

Nie piekę karkówki w całości. Kroję ją na plastry o grubości około jednego centymetra, a potem marynuję w paru prostych składnikach. Najczęściej sięgam po musztardę, sos sojowy, czosnek, przyprawy i oczywiście olej. Lubię, gdy mięso ma wyrazisty, lekko pikantny smak. Dlatego na ogół używam ostrej i słodkiej papryki. Nie musisz ograniczać się jednak wyłącznie do tych paru dodatków. Możesz równie dobrze stworzyć zaletę w stylu orientalnym. Wystarczy, że wymieszasz olej, imbir, czosnek, sok z limonki, syrop sojowy i odrobinę chili. Oczywiście to tylko kilka spośród wielu dostępnych opcji. Wszystko zależy od tego, co lubisz najbardziej i jakie artykuły spożywcze masz pod ręką.

Jak zrobić karkówkę w plastrach z piekarnika?

Najważniejszy etap to odpowiednie pokrojenie mięsa. Plastry muszą mieć taką samą grubość. W przeciwnym razie nie upieką się w tym samym czasie. Po obtoczeniu karkówki w marynacie odstaw całość na dwie godziny do lodówki. Dzięki temu poszczególne smaki i aromaty lepiej się „przegryzą”. Pamiętaj też, by układać kawałki zamarynowanego przysmaku na blasze wyłożonej papierem do pieczenia obok siebie, a nie jeden na drugim. Pojedyncza warstwa sprawi, że ciepło rozłoży się równomiernie. Taka karkówka w plastrach najlepiej smakuje z pieczonymi ziemniakami, Warto dorzucić do nich lekką surówkę z sezonowych warzyw, na przykład kapusty kiszonej, marchewki, pora czy buraków.

Przepis: Karkówka w plastrach z piekarnika Jest prosta w przygotowaniu i syci na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 6 plastrów karkówki wieprzowej

1 cebula

2 ząbki czosnku

rozmaryn

sól, pieprz Na marynatę: 2 łyżki oleju

1 łyżka musztardy

1 łyżka sosu sojowego

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka papryki słodkiej

½ łyżeczki papryki ostrej

1 łyżeczka majeranku Sposób przygotowania Szykowanie mięsaKarkówkę opłucz i dokładnie osusz. Pokrój na plastry o grubości około 1 cm. Oprósz solą i pieprzem. Robienie marynatyW misce połącz olej, musztardę, sos sojowy, przeciśnięty przez praskę czosnek, paprykę i majeranek. Dokładnie wymieszaj. Marynowanie plastrów karkówkiKażdy plaster dokładnie posmaruj przygotowaną mieszanką. Wstaw do lodówki na minimum 2 godziny. Pieczenie karkówkiWyjmij karkówkę z lodówki około 20–30 minut przed pieczeniem. Ułóż plastry na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Dodaj pokrojoną cebulę, pozostały czosnek i rozmaryn. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez 20-25 minut. Pod koniec możesz zwiększyć temperaturę do 200°C, aby mięso się lekko zrumieniło.

Wszyscy robią żurek tak samo. Ja zmieniłam 3 składniki i nikt nie pyta już o mięsoCzytaj też:

Nie rób tego z babką po pieczeniu, bo będzie sucha. Ten błąd popełnia wiele osób