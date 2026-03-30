Ten patent na karkówkę działa zawsze. Wystarczy zmienić jeden krok i mięso wychodzi idealnie miękkie

Nie masz ochoty na stanie przy garnkach, a rodzina domaga się obiadu? W takiej sytuacji z pomocą przychodzi mi karkówka przyrządzana w wyjątkowy sposób. Sekretem tego dania jest jeden banalnie prosty składnik. Pracy przy nim tyle co nic. Praktycznie wszystko robią za mnie lodówka i piekarnik.
Prosty patent na smaczną karkówkę z piekarnika
Nie piekę karkówki w całości. Kroję ją na plastry o grubości około jednego centymetra, a potem marynuję w paru prostych składnikach. Najczęściej sięgam po musztardę, sos sojowy, czosnek, przyprawy i oczywiście olej. Lubię, gdy mięso ma wyrazisty, lekko pikantny smak. Dlatego na ogół używam ostrej i słodkiej papryki. Nie musisz ograniczać się jednak wyłącznie do tych paru dodatków. Możesz równie dobrze stworzyć zaletę w stylu orientalnym. Wystarczy, że wymieszasz olej, imbir, czosnek, sok z limonki, syrop sojowy i odrobinę chili. Oczywiście to tylko kilka spośród wielu dostępnych opcji. Wszystko zależy od tego, co lubisz najbardziej i jakie artykuły spożywcze masz pod ręką.
Jak zrobić karkówkę w plastrach z piekarnika?
Najważniejszy etap to odpowiednie pokrojenie mięsa. Plastry muszą mieć taką samą grubość. W przeciwnym razie nie upieką się w tym samym czasie. Po obtoczeniu karkówki w marynacie odstaw całość na dwie godziny do lodówki. Dzięki temu poszczególne smaki i aromaty lepiej się „przegryzą”. Pamiętaj też, by układać kawałki zamarynowanego przysmaku na blasze wyłożonej papierem do pieczenia obok siebie, a nie jeden na drugim. Pojedyncza warstwa sprawi, że ciepło rozłoży się równomiernie. Taka karkówka w plastrach najlepiej smakuje z pieczonymi ziemniakami, Warto dorzucić do nich lekką surówkę z sezonowych warzyw, na przykład kapusty kiszonej, marchewki, pora czy buraków.
Przepis: Karkówka w plastrach z piekarnika
Jest prosta w przygotowaniu i syci na długo.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 350 w każdej porcji
Składniki
- 6 plastrów karkówki wieprzowej
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- rozmaryn
- sól, pieprz
Na marynatę:
- 2 łyżki oleju
- 1 łyżka musztardy
- 1 łyżka sosu sojowego
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka papryki słodkiej
- ½ łyżeczki papryki ostrej
- 1 łyżeczka majeranku
Sposób przygotowania
- Szykowanie mięsaKarkówkę opłucz i dokładnie osusz. Pokrój na plastry o grubości około 1 cm. Oprósz solą i pieprzem.
- Robienie marynatyW misce połącz olej, musztardę, sos sojowy, przeciśnięty przez praskę czosnek, paprykę i majeranek. Dokładnie wymieszaj.
- Marynowanie plastrów karkówkiKażdy plaster dokładnie posmaruj przygotowaną mieszanką. Wstaw do lodówki na minimum 2 godziny.
- Pieczenie karkówkiWyjmij karkówkę z lodówki około 20–30 minut przed pieczeniem. Ułóż plastry na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Dodaj pokrojoną cebulę, pozostały czosnek i rozmaryn. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez 20-25 minut. Pod koniec możesz zwiększyć temperaturę do 200°C, aby mięso się lekko zrumieniło.
