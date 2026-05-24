Wsypuję pół opakowania do owsianki. Po 5 minutach mam kremowe śniadanie pyszne jak deser
Owsianka z kokosem i migdałami
Źródło: Shutterstock / Elena Veselova
Wystarczy dodać proszek budyniowy do gotujących się płatków, by zwykła owsianka zmieniła się w kremowy posiłek o smaku deseru. Robi się szybko, syci na długo i można ją podać z owocami, orzechami lub czekoladą.

Owsianka jest bardzo popularnym posiłkiem, szczególnie wybieranym na śniadanie lub lekką kolację. Wiele osób ceni ją za to, że jest zdrowa, pożywna i dostarcza energii na długi czas. Płatki owsiane zawierają dużo błonnika, witamin oraz składników mineralnych, dzięki czemu wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dodatkową zaletą owsianki jest szybkie i proste przygotowanie – wystarczy kilka minut, aby stworzyć smaczny i wartościowy posiłek.

Szybka owsianka budyniowa

Szybka owsianka budyniowa to idealny pomysł na smaczne i pożywne śniadanie lub lekką kolację. Dzięki dodatkowi budyniu ma kremową konsystencję i delikatny, słodki smak, który lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Jej przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, dlatego świetnie sprawdza się u osób, które nie mają dużo czasu rano. Owsianka budyniowa jest sycąca, a jednocześnie można ją przygotować w wielu wersjach, dodając owoce, orzechy czy czekoladę.

Przepis: Owsianka budyniowa

To jedno z moich ulubionych dań. Musisz spróbować.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
5 min.
Liczba porcji
1
Liczba kalorii
399

Składniki

  • 5–6 łyżek płatków owsianych
  • 200–250 ml mleka (lub napoju roślinnego)
  • 1/2 opakowania budyniu waniliowego (proszek, bez cukru lub z cukrem)

opcjonalnie: owoce, orzechy, miód, czekolada

Sposób przygotowania

  1. Gotowanie owsiankiWlej mleko do garnka i podgrzej je na średnim ogniu. Dodaj płatki owsiane i gotuj kilka minut, aż zmiękną. Wsyp proszek budyniowy i dokładnie wymieszaj. Gotuj jeszcze chwilę, aż owsianka zgęstnieje i zrobi się kremowa.

Jakie właściwości mają płatki owsiane?

Płatki owsiane są bardzo wartościowym produktem spożywczym i mają wiele korzystnych właściwości dla zdrowia. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu zapewniają uczucie sytości na dłużej i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Choć płatki owsiane zawierają wysoką zawartość węglowodanów, to nie należy się tego obawiać. Dietetyk dr Bartosz Krulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, co jest tego przyczyną:

Warto uświadomić sobie, że płatki owsiane odznaczają się dobrą proporcją błonnika pokarmowego do węglowodanów przyswajalnych, co sprawia, że nie są zagrożeniem dla zdrowia.

Dodał, że płatki owsiane zawierają jedną z najwartościowszych form błonnika, jaką są beta-glukany. Zauważył, że spożywanie płatków owsianych nie tylko nie powoduje cukrzycy, ale też zmniejsza ryzyko jej pojawienia się. Specjalista podpowiedział też, jakie płatki owsiane będą najgorszym wyborem.

Najmniej korzystne [dla zdrowia – przyp. red.] są płatki owsiane błyskawiczne, które podczas produkcji są poddawane gotowaniu, cienkiemu walcowaniu i przecinaniu. To sprawia, że przed spożyciem nie trzeba ich gotować. Jednak na skutek tych procesów technologicznych tracą część swoich walorów zdrowotnych – wyjaśnia w jednym z opublikowanych nagrań.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl