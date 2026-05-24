Wsypuję pół opakowania do owsianki. Po 5 minutach mam kremowe śniadanie pyszne jak deser

Owsianka jest bardzo popularnym posiłkiem, szczególnie wybieranym na śniadanie lub lekką kolację. Wiele osób ceni ją za to, że jest zdrowa, pożywna i dostarcza energii na długi czas. Płatki owsiane zawierają dużo błonnika, witamin oraz składników mineralnych, dzięki czemu wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dodatkową zaletą owsianki jest szybkie i proste przygotowanie – wystarczy kilka minut, aby stworzyć smaczny i wartościowy posiłek.
Szybka owsianka budyniowa
Szybka owsianka budyniowa to idealny pomysł na smaczne i pożywne śniadanie lub lekką kolację. Dzięki dodatkowi budyniu ma kremową konsystencję i delikatny, słodki smak, który lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Jej przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, dlatego świetnie sprawdza się u osób, które nie mają dużo czasu rano. Owsianka budyniowa jest sycąca, a jednocześnie można ją przygotować w wielu wersjach, dodając owoce, orzechy czy czekoladę.
Przepis: Owsianka budyniowa
To jedno z moich ulubionych dań. Musisz spróbować.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 5 min.
- Liczba porcji
- 1
- Liczba kalorii
- 399
Składniki
- 5–6 łyżek płatków owsianych
- 200–250 ml mleka (lub napoju roślinnego)
- 1/2 opakowania budyniu waniliowego (proszek, bez cukru lub z cukrem)
opcjonalnie: owoce, orzechy, miód, czekolada
Sposób przygotowania
- Gotowanie owsiankiWlej mleko do garnka i podgrzej je na średnim ogniu. Dodaj płatki owsiane i gotuj kilka minut, aż zmiękną. Wsyp proszek budyniowy i dokładnie wymieszaj. Gotuj jeszcze chwilę, aż owsianka zgęstnieje i zrobi się kremowa.
Jakie właściwości mają płatki owsiane?
Płatki owsiane są bardzo wartościowym produktem spożywczym i mają wiele korzystnych właściwości dla zdrowia. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu zapewniają uczucie sytości na dłużej i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Choć płatki owsiane zawierają wysoką zawartość węglowodanów, to nie należy się tego obawiać. Dietetyk dr Bartosz Krulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, co jest tego przyczyną:
Warto uświadomić sobie, że płatki owsiane odznaczają się dobrą proporcją błonnika pokarmowego do węglowodanów przyswajalnych, co sprawia, że nie są zagrożeniem dla zdrowia.
Dodał, że płatki owsiane zawierają jedną z najwartościowszych form błonnika, jaką są beta-glukany. Zauważył, że spożywanie płatków owsianych nie tylko nie powoduje cukrzycy, ale też zmniejsza ryzyko jej pojawienia się. Specjalista podpowiedział też, jakie płatki owsiane będą najgorszym wyborem.
Najmniej korzystne [dla zdrowia – przyp. red.] są płatki owsiane błyskawiczne, które podczas produkcji są poddawane gotowaniu, cienkiemu walcowaniu i przecinaniu. To sprawia, że przed spożyciem nie trzeba ich gotować. Jednak na skutek tych procesów technologicznych tracą część swoich walorów zdrowotnych – wyjaśnia w jednym z opublikowanych nagrań.
