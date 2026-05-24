Wsypuję pół opakowania do owsianki. Po 5 minutach mam kremowe śniadanie pyszne jak deser

Owsianka jest bardzo popularnym posiłkiem, szczególnie wybieranym na śniadanie lub lekką kolację. Wiele osób ceni ją za to, że jest zdrowa, pożywna i dostarcza energii na długi czas. Płatki owsiane zawierają dużo błonnika, witamin oraz składników mineralnych, dzięki czemu wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dodatkową zaletą owsianki jest szybkie i proste przygotowanie – wystarczy kilka minut, aby stworzyć smaczny i wartościowy posiłek.

Szybka owsianka budyniowa

Szybka owsianka budyniowa to idealny pomysł na smaczne i pożywne śniadanie lub lekką kolację. Dzięki dodatkowi budyniu ma kremową konsystencję i delikatny, słodki smak, który lubią zarówno dzieci, jak i dorośli. Jej przygotowanie zajmuje tylko kilka minut, dlatego świetnie sprawdza się u osób, które nie mają dużo czasu rano. Owsianka budyniowa jest sycąca, a jednocześnie można ją przygotować w wielu wersjach, dodając owoce, orzechy czy czekoladę.

Przepis: Owsianka budyniowa To jedno z moich ulubionych dań. Musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 399 Składniki 5–6 łyżek płatków owsianych

200–250 ml mleka (lub napoju roślinnego)

1/2 opakowania budyniu waniliowego (proszek, bez cukru lub z cukrem) opcjonalnie: owoce, orzechy, miód, czekolada Sposób przygotowania Gotowanie owsiankiWlej mleko do garnka i podgrzej je na średnim ogniu. Dodaj płatki owsiane i gotuj kilka minut, aż zmiękną. Wsyp proszek budyniowy i dokładnie wymieszaj. Gotuj jeszcze chwilę, aż owsianka zgęstnieje i zrobi się kremowa.

Jakie właściwości mają płatki owsiane?

Płatki owsiane są bardzo wartościowym produktem spożywczym i mają wiele korzystnych właściwości dla zdrowia. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu zapewniają uczucie sytości na dłużej i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Choć płatki owsiane zawierają wysoką zawartość węglowodanów, to nie należy się tego obawiać. Dietetyk dr Bartosz Krulczyński w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, co jest tego przyczyną:

Warto uświadomić sobie, że płatki owsiane odznaczają się dobrą proporcją błonnika pokarmowego do węglowodanów przyswajalnych, co sprawia, że nie są zagrożeniem dla zdrowia.

Dodał, że płatki owsiane zawierają jedną z najwartościowszych form błonnika, jaką są beta-glukany. Zauważył, że spożywanie płatków owsianych nie tylko nie powoduje cukrzycy, ale też zmniejsza ryzyko jej pojawienia się. Specjalista podpowiedział też, jakie płatki owsiane będą najgorszym wyborem.

Najmniej korzystne [dla zdrowia – przyp. red.] są płatki owsiane błyskawiczne, które podczas produkcji są poddawane gotowaniu, cienkiemu walcowaniu i przecinaniu. To sprawia, że przed spożyciem nie trzeba ich gotować. Jednak na skutek tych procesów technologicznych tracą część swoich walorów zdrowotnych – wyjaśnia w jednym z opublikowanych nagrań.

Czytaj też:

Może obniżać cholesterol nawet o 15 mg/dl. Dietetyk radzi co trzeba zrobić z czosnkiem, by działałCzytaj też:

Psychodietetyczka kupuje w Lidlu tylko ten twarożek. Ma prosty skład i świetnie syci