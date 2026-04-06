Czerstwy chleb nie do kosza. Robię z niego coś lepszego niż tosty i znika w minutę

Czerstwy chleb zwykle trafia do kosza. W najlepszym razie przerabia się pieczywo na bułkę tartą. Wiele osób wychodzi z założenia, że trudno zrobić z niego coś naprawdę pysznego. Tymczasem to świetna „baza” gofrów. Można je przygotować zarówno na deser, jak i śniadanie czy lunch. Smakują obłędnie i sycą na długo.

Jak zrobić gofry z czerstwego chleba?

Chleb, który stracił świeżość, wciąż ma jedną ogromną zaletę – dobrze chłonie płyny. To właśnie dlatego świetnie sprawdza się w przepisach na gofry. Wystarczy połączyć zblendowane pieczywo z jajkiem, mlekiem, odrobiną masła i paroma dodatkami, by stworzyć ciasto. Pamiętaj, że masa powinna „odpocząć” przez 15-20 minut. Chleb musi „wypić” wilgoć z mleka i jajek. Dzięki temu przysmaki nie będą się rozpadać podczas pieczenia w gofrownicy. Jeśli chcesz, by stały się bardziej chrupiące, wykorzystaj jeden prosty trik. Oddziel żółtka od białek. Żółtka dodaj do masy chlebowej, a z białek ubij sztywną pianę i wmieszaj ją w ciasto.

Wskazówka: Do chlebowej masy na gofry możesz dodać posiekane orzechy lub migdały, starte jabłko, kakao albo cynamon. Wtedy stworzysz bardziej deserową odsłonę wypieków. Jeżeli natomiast zależy ci na wersji wytrawnej, dorzuć do ciasta rozdrobnioną marchewkę, starty ser bądź ulubioną zieleninę.

Z czym podać gofry z czerstwego pieczywa?

Wybór dodatków zależy od tego, jaki wariant gofrów chcesz stworzyć – deserowy czy wytrawny. W pierwszym przypadku najlepiej sprawdzi się polewa z gęstego jogurtu naturalnego, na przykład typu greckiego lub islandzkiego. Na wierzch wyłóż sezonowe owoce (maliny, borówki itp.). Całość zwieńcz odrobiną miodu, syropu klonowego lub domową konfiturą. Gotowe gofry możesz posypać prażonymi płatkami migdałów lub siekanymi orzechami włoskimi, które podkreślą orzechowy posmak przypieczonego chleba.

Do wytrawnej wersji przysmaków świetnie pasują kawałki dojrzałego awokado i wędzonego łososia. Całość warto oprószyć świeżo mielonym pieprzem, płatkami chili oraz dużą ilością posiekanego szczypiorku lub rzeżuchy.

Przepis: Gofry z czerstwego chleba Świetny sposób na wykorzystanie „starego” pieczywa. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 200 g czerstwego pieczywa

3 jajka

150 ml mleka

15 ml masła Opcjonalnie: dodatki w zależności od wybranej wersji placków (wytrawnej lub deserowej) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówChleb pokrój na mniejsze kawałki i wrzuć do blendera. Zmiksuj na „kruszonkę”. Łączenie składnikówDodaj do chleba pozostałe składniki. Zmiksuj wszystko na gładką masę i odstaw na 15-20 minut. Pieczenie gofrówRozgrzej gofrownicę. Nakładaj porcje ciasta i piecz 4–6 minut, aż będą złociste i chrupiące.

