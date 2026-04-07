Większość dosypuje mąkę do placków. Ja zamieniam ją na coś innego i efekt jest natychmiastowy

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się wtedy, gdy masa na placki ziemniaczane jest zbyt rzadka albo trudna do opanowania na patelni. Zamiast dosypywać mąkę „na oko”, kasza manna stabilizuje wszystko sama, bez ryzyka, że placki zrobią się ciężkie i zbite.

Dlaczego kasza manna działa lepiej niż mąka

Kasza manna zachowuje się inaczej niż mąka pszenna. Nie tworzy ciężkiej, kleistej struktury, tylko wchłania nadmiar wilgoci z ziemniaków i lekko „puchnie”. Dzięki temu masa sama się stabilizuje, bez efektu zbitej, gumowej konsystencji.

Wiele osób popełnia jeden podstawowy błąd – albo odciska ziemniaki do sucha, albo przeciwnie, zostawia zbyt dużo wody i próbuje to „naprawić” mąką. W obu przypadkach placki tracą to, co w nich najlepsze: chrupiący brzeg i miękki środek. Dlatego zamiast mąki używam drobnej kaszy manny (gry­siku).

Jak zrobić placki ziemniaczane z kaszą manną zamiast mąki

Nie wyciskam ziemniaków do końca, tylko pozwalam kaszy mannie wchłonąć nadmiar wilgoci. Daję masie chwilę odpocząć przed smażeniem. Po kilku minutach wyraźnie gęstnieje i lepiej trzyma formę. Placki nie rozpadają się na patelni.

Przepis: Placki ziemniaczane z kaszą manną Ten dodatek sprawia, że są lżejsze i delikatniejsze. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 102 w każdej porcji Składniki 700 g ziemniaków

1 jajko

1 mała cebula

2-3 łyżki kaszy manny

1 łyżka śmietany

sól i pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Jeśli powstało dużo soku, delikatnie odlej jego część, ale nie wyciskaj masy całkowicie – odrobina skrobi poprawi strukturę placków. Cebulę obierz. zetrzyj na tej samej tarce lub bardzo drobno posiekaj. Łączenie składnikówPołącz warzywa razem z jajkiem, śmietaną, solą i pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszaj. Odstaw masę na około 2-3 minuty. W tym czasie kasza wchłonie część wilgoci z ziemniaków i naturalnie zagęści ciasto. Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na patelni. Nakładaj łyżką porcje masy i lekko je spłaszczaj. Smaż na średnim ogniu 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste i chrupiące. Gotowe placki przełóż na ręcznik papierowy, aby usunąć nadmiar tłuszczu.

Co jeszcze ma znaczenie przy plackach

Doświadczenie pokazuje, że nawet najlepszy przepis może nie pomóc, jeśli ziemniaki do placków są przypadkowe. Najlepiej sprawdzają się odmiany mączyste albo średnio mączyste – takie, które mają więcej skrobi i naturalnie „wiążą” masę.

Druga rzecz to temperatura smażenia. Jeśli tłuszcz jest za zimny, placki chłoną go jak gąbka. Jeśli za gorący – przypieką się z zewnątrz, a w środku zostaną surowe. U mnie średnia moc palnika i cierpliwość dają najlepszy efekt.

Z czym podawać takie placki

Najlepiej sprawdzają się dodatki, które przełamują delikatną strukturę placków i ich lekko tłusty charakter:

gęsta śmietana z odrobiną soli i pieprzu – klasyka, ale działa, jeśli nie przesadzisz z ilością,

jogurt naturalny z czosnkiem i koperkiem – wersja lżejsza od śmietany,

duszone pieczarki z cebulą – robią z placków pełnoprawny obiad, który najlepiej smakuje z szybką surówką z kiszonej kapusty,

wędzony łosoś i kwaśna śmietana – opcja na piątkowy obiad, pyszna i konkretna.

