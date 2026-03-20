Nie ścieram ziemniaków, a placki wychodzą chrupiące. Robię je ekspresowo

Ręczne rozdrabnianie ziemniaków zwykle jest dość pracochłonne. Zajmuje też sporo czasu. Można jednak cały proces znacznie uprościć. Wystarczy wykorzystać w tym celu sprzęt, który większość osób ma już w swojej kuchni. Dzięki nim zrobisz placki w ekspresowym tempie, bez dużego wysiłku i bałaganu.

Jak zrobić placki bez tarcia ziemniaków?

W przygotowaniu ziemniaków z powodzeniem wyręczy cię blender. Musisz tylko obrać warzywa ze skórki, pokroić je na mniejsze kawałki, a potem wrzucić do urządzenia. Cały proces zajmie ci zaledwie kilka minut. Pamiętaj, by później odsączyć kartofle z nadmiaru wody. W przeciwnym razie masa na placki będzie zbyt wilgotna. Jeśli chcesz możesz użyć również sokownika. Dzięki niemu nie tylko rozdrobnisz warzywa, ale też od razu oddzielisz miąższ od soku.

Wskazówka: Po rozdrobnieniu ziemniaków warto odstawić sok na chwilę. Na dnie naczynia osadzi się czysta skrobia. Możesz ją dodać z powrotem do masy. To prosty sposób, żeby poprawić konsystencję placków bez dosypywania mąki.

Jakie ziemniaki są najlepsze na placki?

Najlepiej sprawdzają się odmiany z wysoką zawartością skrobi. To właśnie ona odpowiada za finalną konsystencję masy ziemniaczanej. Działa niczym naturalne spoiwo. „Skleja” ją, dzięki czemu placki nie rozpadają się podczas smażenia. Nadaje im też złocistą, chrupiącą skórkę. Im więcej skrobi w warzywach, tym łatwiej uzyskać wspomniany efekt. Wybieraj ziemniaki mączyste (typu C), na przykład Grację, Bryzę, Tajfun, Irys czy Irgę. Często mają nieregularny kształt i grubszą, mniej gładką skórkę. Wyróżnia je też jasny i suchy miąższ.

Pamiętaj też, że lepiej na placki nadają się „stare” ziemniaki. „Młode” zawierają zwykle dużo wody, a mało skrobi. Przyrządzona z nich masa jest na ogół bardzo wilgotna i rzadka. Trzeba użyć sporej ilości mąki, by nabrała odpowiedniej konsystencji. W efekcie placki tracą swój ziemniaczany charakter. W smaku dominuje mąka.

Przepis: Placki ziemniaczane z blendera Ta ekspresowa wersja klasycznych przysmaków świetnie smakuje i uzależnia. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Trdycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 257 w każdej porcji Składniki 600 g ziemniaków

1 cebula

1 jajko

3 łyżki mąki

2 łyżki kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego

sól pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz cebulę i ziemniaki. Podziel je na mniejsze cząstki. Łączenie składnikówRozdrobnij warzywa w blenderze. Powinny mieć formę drobnych kawałeczków, a nie papki. Przełóż je do miski. Dodaj pozostałe składniki, a całość dokładnie wymieszaj. Smażenie plackówRozgrzej tłuszcz na patelni. Smaż masę partiami na złoty kolor (2-3 minuty z każdej strony).

