Ta zupa zastąpi drugie danie. Syci na długo i będzie hitem dla zapracowanych

W natłoku codziennych obowiązków obiad musi być przede wszystkim sprawny – mało kto ma czas, żeby po pracy stać godzinami w kuchni. Często jednak w tej pogoni za szybkością wpadamy w pułapkę „gotowców” albo ciężkich dań, które zamiast dawać energię, po prostu nas usypiają. Dobrze więc odkurzyć nieco zapomniany patent i wrócić do zup, które w polskiej kuchni od zawsze grały główną rolę. To idealne rozwiązanie „na już”: robi się je właściwie w jednym garnku, świetnie smakują odgrzewane kolejnego dnia i, co najważniejsze, potrafią być niesamowicie sycące, jeśli nie żałujemy w nich warzyw, strączków czy kaszy. Taka miska gorącej zupy to najprostszy sposób, żeby przemycić do diety masę witamin bez kombinowania z wymyślnymi sałatkami, a przy okazji porządnie się najeść bez uczucia ciężkości.

Zupa, która zastąpi drugie danie

Jeśli szukacie czegoś, co konkretnie nasyci i nie zostawi niedosytu, zupa meksykańska jest absolutnym strzałem w dziesiątkę. To właściwie takie danie jednogarnkowe, które z powodzeniem zastępuje cały dwudaniowy obiad – jest gęsta, konkretna i pełna smaku.

Wszystko opiera się tu na połączeniu mielonego mięsa, fasoli i kukurydzy w aromatycznym, pomidorowym sosie. Taka baza sprawia, że zupa jest niesamowicie treściwa, a dodatek chili fajnie rozgrzewa, co przydaje się zwłaszcza w chłodniejsze dni. Najlepsze jest to, że wystarczy dorzucić do niej odrobinę tartego sera, kleks kwaśnej śmietany czy kilka nachosów, żeby poczuć się jak w dobrej restauracji, a nie przy szybkim posiłku po pracy. Raz ugotowany garnek spokojnie starczy na dwa dni i, co ciekawe, po odgrzaniu smakuje nawet lepiej.

Przepis: Zupa meksykańska Ta zupa jest pyszna, a do tego wspaniale sycąca i prosta w przygotowaniu Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 295 w każdej porcji Składniki 2 łyżki oliwy

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 i 1/4 litra gorącego bulionu lub rosołu

1 puszka krojonych pomidorów bez skórki

1 puszka czerwonej fasoli

1 puszka kukurydzy

350 g mielonego mięsa

1 łyżeczka słodkiej mielonej papryki

1 średnia marchewka

1 łyżeczka suszonego oregano

pół łyżeczki kminu rzymskiego Sposób przygotowania Przygotowanie cebuli i czosnkuNajpierw w szerokim garnku na jednej łyżce oliwy zeszklijcie cebulkę pokrojoną w kostkę. Po chwili dodajcie do niej starte ząbki czosnku. Podsmażanie mięsaDo cebuli i czosnku dodajcie łyżkę oliwy i mięso mielone. Podsmażajcie je, mieszając co jakiś czas. Później wsypcie przyprawy i dokładnie wymieszajcie całość. Po chwili dodajcie pokrojoną w plasterki marchewkę, a także szklankę gorącego bulionu. Całość duście pod przykryciem przez około 20 minut. Dodanie pozostałych składnikówDodajcie pomidory z puszki, całość doprawcie solą, pieprzem i szczyptą cukru. Później wymieszajcie i gotujcie bez przykrycia przez około 5 minut. Dodajcie resztę gorącego bulionu i odcedzoną kukurydzę oraz fasolę z puszki. Całość gotujcie na małym ogniu przez około 25 minut.

O czym pamiętać?

Żeby ta zupa wyszła naprawdę pyszna, warto zacząć od porządnego podsmażenia mięsa – najlepiej robić to partiami, żeby puściło soki i lekko się zrumieniło, bo to buduje cały fundament smaku. Nie bój się też przypraw: kumin i wędzona papryka to tutaj absolutna podstawa, która nadaje całości ten charakterystyczny, dymny aromat. Jeśli masz chwilę więcej czasu, dobrze jest wrzucić warzywa strączkowe dopiero pod koniec gotowania, żeby fasola się nie rozpadła i zachowała swoją strukturę.

Ciekawym trikiem na podkręcenie tekstury jest też wrzucenie na talerz świeżo pokrojonego awokado albo posypanie całości kolendrą tuż przed podaniem – ta świeżość idealnie przełamuje ciężar mięsa i pomidorów. A jeśli zupa wyjdzie za rzadka, wystarczy rozgnieść widelcem odrobinę fasoli prosto w garnku, co naturalnie zagęści wywar bez dodawania mąki czy zasmażek. To proste patenty, a robią kolosalną różnicę w efekcie końcowym.

Czytaj też:

Dietetyk poleca te 3 zamienniki słodyczy z Biedronki. Prawie 9 g białka i mało kaloriiCzytaj też:

Na problemy z zaparciami lepsze niż suszone śliwki. Dietetyk poleca te 3 produkty