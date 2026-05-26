Kawy tańsze nawet o 80 procent. Jeden rabat szybko znika

Miłośnicy „małej czarnej” powinny czym prędzej ruszyć do Aldi. Znana siec zorganizowała kilka promocji na dobrą kawę. Możesz kupić taniej wiele produktów popularnych marek. By to zrobić, nie potrzebujesz żadnej aplikacji ani karty lojalnościowej. Wszystkie rabaty naliczają się automatycznie, ale dopiero po spełnieniu ściśle określonych warunków. Jeśli je przeoczysz stracisz szansę na spore oszczędności, a poranna chwila oddechu przed wyjściem do pracy będzie smakować znacznie gorzej, gdy uświadomisz sobie, ile pieniędzy wyparowało z twojego portfela.

Te kawy kupisz w Aldi 80 procent taniej

Największa promocja obejmuje wszystkie kawy marki Dallmayr – warianty ziarniste, mielone oraz rozpuszczalne (m.in. serie Classic, Home Barista czy Gold). Możesz je ze sobą mieszać i łączyć w różne „zestawy”. Wystarczy, że weźmiesz co najmniej dwa opakowania, a za tańsze z nich zapłacisz 80 procent mniej niż zwykle. Na zakupy masz czas do soboty. Akcja rabatowa kończy się bowiem 30 maja 2026 roku. Co ważne, w gazetce nie ma mowy o żadnych limitach.

Tchibo w gratisie tylko tego dnia

Sieć przygotowała również ciekawą ofertę na Tchibo Exclusive w mielonej wersji. Jeśli jesteś fanem tej kawy, z pewnością ucieszy cię wiadomość, że możesz dostać ją za darmo w ramach promocji „1+1 gratis”. Innymi słowy, gdy włożysz do koszyka dwie paczki produktu o łącznej pojemności jednego kilograma, przy kasie zapłacisz tylko za jedno z nich. Cena regularna wynosi 49,99 zł. W tym przypadku obowiązuje limit – 4 paczki kawy na jednego klienta. Jeżeli chcesz zaoszczędzić musisz się spieszyć, bo ta promocja zaczyna się i kończy tego samego dnia – w środę, 27 maja 2026 roku.

Jakie inne dobre kawy przeceniono w Aldi?

Powody do zadowolenia mają również miłośnicy kawy rozpuszczalnej NESCAFÉ Classic (200 g) oraz kawy ziarnistej Jacobs (Krönung lub Cafe Crema) w opakowaniach o pojemności jednego kilograma. Zasada obu akcji jest taka sama – kup kilka sztuk, a zaoszczędzisz. W pierwszym przypadku 62 procent, a w drugim – 38. NESCAFÉ kosztować będzie tylko 13,99 zł. Tyle zapłacisz za co drugi produkt. Możesz wziąć tyle słoików, ile udźwigniesz, bo nie ma limitów. Te pojawiają się przy zakupie Jacobsa. Jedna osoba nie może nabyć więcej niż 2 paczki ziaren. Cena każdej z nich to 54,99 zł (zamiast 89,99 zł). Przedstawione wyżej promocje kończą się w sobotę, 30 maja 2026 roku.

