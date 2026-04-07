Na problemy z zaparciami lepsze niż suszone śliwki. Dietetyk poleca te 3 produkty

Zaparcia to jeden z tych problemów, o których rzadko się rozmawia, choć potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i odebrać energię. Uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i ciągły dyskomfort potrafią być naprawdę uciążliwe. Często szukamy ratunku w aptece, zapominając, że nasz układ trawienny jest niezwykle czuły na to, co ląduje na talerzu, ile pijemy wody i jak bardzo stresujemy się w ciągu dnia. Zamiast jednak godzić się z tym stanem rzeczy, warto zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w jelitach i jakie proste zmiany w nawykach mogą przywrócić nam lekkość.

Jedz to, żeby pozbyć się zaparć

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube zdradził, co pomoże nam na ten problem. Wspomniane produkty zadziałają lepiej niż suszone śliwki, które kojarzą nam się z tym problemem.

W walce z zaparciami pomocne są też fermentowane produkty mleczne. Mam tu na myśli przede wszystkim jogurt naturalny, kefir i maślankę. Produkty te poprawiają skład flory bakteryjnej naszych jelit, a to przekłada się na uregulowanie pracy przewodu pokarmowego. W wielu przeprowadzonych badaniach jednoznacznie udowodniono, że spożywanie fermentowanych produktów mlecznych wiąże się z większą częstotliwością wypróżnień, a także poprawą konsystencji stolca – wyjaśnił ekspert.

W kontekście żywności fermentowanej specjalista zauważył, że warto do diety włączyć także kiszoną kapustę, kiszone ogórki czy kiszone buraki. One również pomogą w walce z zaparciami.

Co jeszcze jest ważne?

Specjalista zauważył, że niezwykle istotne jest także odpowiednie nawodnienie organizmu.

Bez względu na to, czy spożywamy produkty bogate w błonnik, czy też nie, zadbanie o odpowiednią podaż płynów jest jedną ze strategii w łagodzeniu zaparć. Otóż jedną z przyczyn problemów z wypróżnianiem jest odwodnienie – powiedział ekspert.

Powołał się on na pracę naukową, która pokazała, że dzieci wypijające 5 szklanek płynów dziennie miały czternastokrotnie mniejsze ryzyko zaparć w porównaniu do dzieci, które spożywały dwie szklanki dziennie. Chodzi o badanie pod tytułem „Badanie czynników związanych z czynnościowymi zaparciami u dzieci w wieku szkolnym w Hongkongu”.

Zgodnie z zaleceniami powinniśmy wypijać około 2,5 litra płynów dziennie i warto trzymać się tej ilości.

Tu dodam ważną uwagę. Mianowicie nie wystarczy pić wyłącznie, gdy poczujemy pragnienie. Uczucie pragnienia jest pierwszą oznaką odwodnienia, a więc nie należy czekać, aż zechce nam się pić – wyjaśnił ekspert od zdrowego odżywiania.

Czytaj też:

Po świętach brzuch stoi? Ten koktajl przywraca lekkość jeszcze tego samego dniaCzytaj też:

Mają więcej magnezu niż większość przekąsek. Polacy traktują je jak dodatek, a to błąd