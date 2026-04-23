Nie dosypuję mąki do placków ziemniaczanych. Dodaję 2 składniki i są lżejsze, a sycą na długo
Placki ziemniaczane Źródło: Wikimedia Commons
Placki ziemniaczane w tej wersji smakują jeszcze lepiej niż „klasyki”. Są znacznie zdrowsze. Dwa proste dodatki sprawiają, że danie staje się dietetycznym hitem. Przygotujesz je w pół godziny, a efekt zaskoczy nawet największych znawców.

Placki ziemniaczane to klasyka polskiej kuchni. Jednak ich standardowa wersja często obciąża układ pokarmowy i dostarcza wielu kalorii, głównie za sprawą białej mąki i tłuszczu. Jeśli chcesz przygotować lżejszą, a jednocześnie znacznie bardziej pożywną wersję tych przysmaków lekko zmodyfikuj tradycyjny przepis. Wystarczą dwie proste zmiany, by masa stała się lżejsza, a zarazem bardziej sycąca.

Jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane w dietetycznej wersji?

Zrezygnuj z białej mąki. Świetnie zastępują ją otręby, na przykład owsiane. Wystarczą 2 łyżki na 500 gramów warzyw. Spajają masę i pochłaniają nadmiar wilgoci z ziemniaków. Jednocześnie są źródłem błonnika, który – jak zauważa dietetyk Michał Wrzosek – wspiera procesy trawienne i zwiększa uczucie sytości po posiłku. Może też znacznie ułatwić zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Ułatwia bowiem kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i zmniejsza ryzyko podjadania.

Jeśli chcesz wzmocnić działanie błonnika, dodaj do masy twaróg (około 100 gramów na pół kilograma ziemniaków). Znajdziemy w nim duże ilości białka, które również doskonale hamuje głód. Dodanie sera do masy ziemniaczanej ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę. Nabiał sprawia, że placki zyskują kremową konsystencję i stają się bardziej puszyste.

O czym pamiętać, robiąc placki ziemniaczane?

Warto odczekać kilka minut po wymieszaniu składników. Otręby będą miały czas, by napęcznieć i jeszcze lepiej „związać” masę. Smaż je na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Najlepiej smakują, gdy są jeszcze ciepłe. Doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami, ale jeśli zależy ci na przygotowaniu przysmaków w dietetycznej wersji zrezygnuj z „ciężkich” sosów czy śmietany, na rzecz lekkich dipów na bazie jogurtu naturalnego i warzyw.

Przepis: Placki ziemniaczane z twarogiem i otrębami

Sycą na długo i nie potrzebują mąki

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
30 min.
Liczba porcji
12
Liczba kalorii
70 w każdej porcji

Składniki

  • 500 g ziemniaków
  • 100 g półtłustego twarogu
  • 2 łyżki otrębów pszennych lub owsianych
  • 1 jajko
  • 1 mała cebula
  • sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Dodatkowo:

  • 1–2 łyżki mąki pszennej (opcjonalnie, tylko jeśli masa będzie zbyt rzadka)
  • tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie warzywObierz ziemniaki i zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Odciśnij je dokładnie z nadmiaru soku. Dodaj drobno posiekaną lub startą cebulę.
  2. Łączenie składnikówDo warzyw dodaj jajko, otręby oraz rozdrobniony widelcem twaróg. Dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw masę na około 5 minut, aby otręby wchłonęły część wilgoci z ziemniaków. Jeśli masa nadal będzie zbyt rzadka, dodaj 1–2 łyżki mąki.
  3. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej cienką warstwę oleju. Nakładaj porcje masy łyżką i lekko spłaszczaj. Smaż na średnim ogniu około 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste i chrupiące. Gotowe placki przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

