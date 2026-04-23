Nie dosypuję mąki do placków ziemniaczanych. Dodaję 2 składniki i są lżejsze, a sycą na długo

Placki ziemniaczane to klasyka polskiej kuchni. Jednak ich standardowa wersja często obciąża układ pokarmowy i dostarcza wielu kalorii, głównie za sprawą białej mąki i tłuszczu. Jeśli chcesz przygotować lżejszą, a jednocześnie znacznie bardziej pożywną wersję tych przysmaków lekko zmodyfikuj tradycyjny przepis. Wystarczą dwie proste zmiany, by masa stała się lżejsza, a zarazem bardziej sycąca.

Jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane w dietetycznej wersji?

Zrezygnuj z białej mąki. Świetnie zastępują ją otręby, na przykład owsiane. Wystarczą 2 łyżki na 500 gramów warzyw. Spajają masę i pochłaniają nadmiar wilgoci z ziemniaków. Jednocześnie są źródłem błonnika, który – jak zauważa dietetyk Michał Wrzosek – wspiera procesy trawienne i zwiększa uczucie sytości po posiłku. Może też znacznie ułatwić zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Ułatwia bowiem kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i zmniejsza ryzyko podjadania.

Jeśli chcesz wzmocnić działanie błonnika, dodaj do masy twaróg (około 100 gramów na pół kilograma ziemniaków). Znajdziemy w nim duże ilości białka, które również doskonale hamuje głód. Dodanie sera do masy ziemniaczanej ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę. Nabiał sprawia, że placki zyskują kremową konsystencję i stają się bardziej puszyste.

O czym pamiętać, robiąc placki ziemniaczane?

Warto odczekać kilka minut po wymieszaniu składników. Otręby będą miały czas, by napęcznieć i jeszcze lepiej „związać” masę. Smaż je na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Najlepiej smakują, gdy są jeszcze ciepłe. Doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami, ale jeśli zależy ci na przygotowaniu przysmaków w dietetycznej wersji zrezygnuj z „ciężkich” sosów czy śmietany, na rzecz lekkich dipów na bazie jogurtu naturalnego i warzyw.

Przepis: Placki ziemniaczane z twarogiem i otrębami Sycą na długo i nie potrzebują mąki Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 70 w każdej porcji Składniki 500 g ziemniaków

100 g półtłustego twarogu

2 łyżki otrębów pszennych lub owsianych

1 jajko

1 mała cebula

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Dodatkowo: 1–2 łyżki mąki pszennej (opcjonalnie, tylko jeśli masa będzie zbyt rzadka)

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie warzywObierz ziemniaki i zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Odciśnij je dokładnie z nadmiaru soku. Dodaj drobno posiekaną lub startą cebulę. Łączenie składnikówDo warzyw dodaj jajko, otręby oraz rozdrobniony widelcem twaróg. Dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw masę na około 5 minut, aby otręby wchłonęły część wilgoci z ziemniaków. Jeśli masa nadal będzie zbyt rzadka, dodaj 1–2 łyżki mąki. Smażenie plackówNa patelni rozgrzej cienką warstwę oleju. Nakładaj porcje masy łyżką i lekko spłaszczaj. Smaż na średnim ogniu około 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste i chrupiące. Gotowe placki przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

