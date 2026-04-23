Nie dosypuję mąki do placków ziemniaczanych. Dodaję 2 składniki i są lżejsze, a sycą na długo

Placki ziemniaczane to klasyka polskiej kuchni. Jednak ich standardowa wersja często obciąża układ pokarmowy i dostarcza wielu kalorii, głównie za sprawą białej mąki i tłuszczu. Jeśli chcesz przygotować lżejszą, a jednocześnie znacznie bardziej pożywną wersję tych przysmaków lekko zmodyfikuj tradycyjny przepis. Wystarczą dwie proste zmiany, by masa stała się lżejsza, a zarazem bardziej sycąca.
Jak zrobić chrupiące placki ziemniaczane w dietetycznej wersji?
Zrezygnuj z białej mąki. Świetnie zastępują ją otręby, na przykład owsiane. Wystarczą 2 łyżki na 500 gramów warzyw. Spajają masę i pochłaniają nadmiar wilgoci z ziemniaków. Jednocześnie są źródłem błonnika, który – jak zauważa dietetyk Michał Wrzosek – wspiera procesy trawienne i zwiększa uczucie sytości po posiłku. Może też znacznie ułatwić zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Ułatwia bowiem kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii i zmniejsza ryzyko podjadania.
Jeśli chcesz wzmocnić działanie błonnika, dodaj do masy twaróg (około 100 gramów na pół kilograma ziemniaków). Znajdziemy w nim duże ilości białka, które również doskonale hamuje głód. Dodanie sera do masy ziemniaczanej ma jeszcze jedną niewątpliwą zaletę. Nabiał sprawia, że placki zyskują kremową konsystencję i stają się bardziej puszyste.
O czym pamiętać, robiąc placki ziemniaczane?
Warto odczekać kilka minut po wymieszaniu składników. Otręby będą miały czas, by napęcznieć i jeszcze lepiej „związać” masę. Smaż je na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Najlepiej smakują, gdy są jeszcze ciepłe. Doskonale komponują się z wieloma różnymi dodatkami, ale jeśli zależy ci na przygotowaniu przysmaków w dietetycznej wersji zrezygnuj z „ciężkich” sosów czy śmietany, na rzecz lekkich dipów na bazie jogurtu naturalnego i warzyw.
Przepis: Placki ziemniaczane z twarogiem i otrębami
Sycą na długo i nie potrzebują mąki
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Liczba porcji
- 12
- Liczba kalorii
- 70 w każdej porcji
Składniki
- 500 g ziemniaków
- 100 g półtłustego twarogu
- 2 łyżki otrębów pszennych lub owsianych
- 1 jajko
- 1 mała cebula
- sól i świeżo mielony pieprz do smaku
Dodatkowo:
- 1–2 łyżki mąki pszennej (opcjonalnie, tylko jeśli masa będzie zbyt rzadka)
- tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania
- Szykowanie warzywObierz ziemniaki i zetrzyj je na drobnych oczkach tarki. Odciśnij je dokładnie z nadmiaru soku. Dodaj drobno posiekaną lub startą cebulę.
- Łączenie składnikówDo warzyw dodaj jajko, otręby oraz rozdrobniony widelcem twaróg. Dopraw solą i pieprzem. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Odstaw masę na około 5 minut, aby otręby wchłonęły część wilgoci z ziemniaków. Jeśli masa nadal będzie zbyt rzadka, dodaj 1–2 łyżki mąki.
- Smażenie plackówNa patelni rozgrzej cienką warstwę oleju. Nakładaj porcje masy łyżką i lekko spłaszczaj. Smaż na średnim ogniu około 3–4 minuty z każdej strony, aż placki będą złociste i chrupiące. Gotowe placki przełóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
