Ani barszcz czerwony, ani ukraiński. Za 20 zł zrobisz lekki obiad dla całej rodziny

W cieplejsze dni nasz organizm naturalnie zaczyna domagać się lżejszych posiłków. Wtedy ciężkie, tłuste dania często tracą na atrakcyjności, a zamiast nich chętniej sięgamy po coś świeżego i orzeźwiającego. Lekkie obiady, takie jak sałatki, chłodniki czy dania z warzywami, nie tylko lepiej smakują w wysokich temperaturach, ale też sprawiają, że czujemy się mniej ociężali. To także dobry moment, by korzystać z sezonowych produktów, które są pełne smaku i wartości odżywczych. Ja jestem wielką miłośniczką zupy z botwinki, na którą właśnie trwa sezon. Obiad zrobisz szybko i naprawdę tanio, a każdy będzie się zajadać.

Prosty przepis na zupę z botwinki

Zupa z botwinki to jedna z najbardziej charakterystycznych wiosennych potraw w polskiej kuchni. Przygotowuje się ją z młodych buraczków razem z ich liśćmi i łodygami, czyli tzw. botwiny. Pojawia się ona tylko przez krótki czas w roku, więc postaraj się wykorzystać ten moment.

Przepis: Zupa z botwinki Ta zupa znika w moim domu błyskawicznie. Każdy ją uwielbia. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 267 w każdej porcji Składniki 1 łyżka oliwy lub masła

500 g ziemniaków

1 marchewka

1 litr bulionu

1 pęczek botwinki (z buraczkami i liśćmi)

1 łyżka soku z cytryny

1/2 łyżeczki mielonego pieprzu

125 ml śmietanki 18% lub 30%

2 łyżki posiekanego koperku Sposób przygotowania Smażenie ziemniakówW dużym garnku rozgrzej oliwę lub masło. Dodaj obrane i pokrojone ziemniaki (w kostkę lub plasterki) i smaż przez około 5 minut, aż lekko się zarumienią. Dodawanie marchewki i bulionuDodaj obraną i startą na tarce o dużych oczkach marchewkę. Smaż razem przez kolejne 2 minuty Wlej bulion, doprowadź do wrzenia i gotuj przez około 5 minut. Przygotowanie botwinkiW międzyczasie przygotuj botwinkę: oddziel liście od buraczków, wszystko dokładnie umyj. Buraczki obierz i pokrój w cienkie plasterki lub półplasterki (możesz też zetrzeć je na tarce). Dodaj buraczki do zupy i gotuj około 4 minut. Następnie dorzuć posiekane liście botwinki i gotuj jeszcze chwilę, aż wszystkie warzywa będą miękkie. DoprawianieDopraw pieprzem i (jeśli trzeba) solą. Dodaj sok z cytryny, śmietankę oraz koperek. Wymieszaj i podawaj.

Dla mnie dużym plusem tego dania jest nie tylko to, że jest lekkie i niezwykle smaczne, ale też tanie. To jest jedna z tańszych zup sezonowych – szczególnie w maju i czerwcu. Spokojnie zrobisz obiad dla 4 osób za około 20 zł.

Jak podawać to danie?

Zupę botwinkową najlepiej podawać w towarzystwie dodatków, które podkreślą jej świeży, lekko kwaskowy smak i sprawią, że stanie się bardziej sycąca. Doskonałym uzupełnieniem jest jajko na twardo. Przekrojone na połówki lub ćwiartki dodaje porcji białka i dobrze komponuje się z delikatną botwinką. Całość posyp świeżym, aromatycznym koperkiem. Wniesie jeszcze więcej wiosennej lekkości.

Do zupy świetnie pasuje też kromka chleba razowego albo chrupiąca bagietka. Jeśli lubisz bardziej kremową konsystencję, możesz dodać łyżkę śmietany lub jogurtu naturalnego. Subtelnie złagodzą smak i nadadzą zupie aksamitności. Dla większej sytości warto dorzucić młode ziemniaki. Jeśli masz ochotę na więcej kulinarnych eksperymentów, przygotuj hummus z botwinką.

