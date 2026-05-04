Lepsze niż klasyczne kopytka. Ten trik sprawia, że są lekkie i nie obciążają żołądka

Uwielbiam typowe kopytka, ale po ich zjedzeniu często czułam się senna i ociężała. Znalazłam jednak sposób, by temu zaradzić. Wystarczyła prosta modyfikacja klasycznego przepisu, a wszystko się zmieniło. Moja mama, która jest wierna tradycji, początkowo podchodziła do nich sceptycznie, ale teraz sama prosi o dokładkę. Zawsze robię podwójną porcję, bo znikają z talerzy w 5 minut. Na szczęście nie wymagają wiele pracy i robi się je bardzo szybko.

Zdrowsza wersja klasycznych kopytek

Sekretem tych nietypowych kopytek jest połączenie mąki gryczanej z twarogiem. Te dwa składniki doskonale zastępują klasyczne ziemniaki. Dostarczają białka i błonnika. Dzięki temu zapewniają uczucie sytości na długo i nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Są też źródłem wielu mikroelementów, W stugramowej porcji znajdziemy około 41 mg wapnia, 250 mg magnezu, 577 mg potasu, czy 337 mg fosforu. Wskazany „duet” sprawia, że kluski są nie tylko zdrowsze, ale również smaczniejsze. Zyskują bowiem ciekawszy, bardziej wyrazisty, lekko orzechowy smak.

Jak zrobić puszyste kluski z mąki gryczanej?

Przygotowanie tych przysmaków jest bardzo proste, ale wymaga przestrzegania kilku zasad. Zanim połączysz mąkę z mlekiem, przesiej ją przez sito. W efekcie kluski staną się delikatniejsze. Pamiętaj też o dokładnym zmieleniu twarogu. Jeśli nie masz na to siły albo czasu, skorzystaj z gotowych rozwiązań, dostępnych w sklepach i sięgnij po ser z wiaderka. Nie zapomnij o jeszcze jednej ważnej kwestii – ubiciu piany z białek. To właśnie ten składnik zapewnia gryczanym „kopytkom” lekkość i puszystość.

Przepis: Kluski gryczane Sycą na długo i są proste w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 474 w każdej porcji Składniki 250 g mąki gryczanej

350 g twarogu

4 jajka

300 ml mleka

1 łyżka oleju

1 łyżka masła

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie ciastaW rondelku zagotuj mleko z masłem i solą. Stopniowo dodawaj mąkę gryczaną i cały czas mieszaj. Podgrzewaj masę, aż zrobi się jednolita i zacznie odchodzić od ścianek naczynia. Zdejmij ją z ognia i odstaw do ostygnięcia. Łączenie składnikówOddziel białka od żółtek. Twaróg rozdrobnij widelcem lub zmiel, jeśli chcesz uzyskać delikatniejszą masę. Połącz go z ostudzoną masą gryczaną, dodaj żółtka i dokładnie wymieszaj. Białka ubij na sztywną pianę i delikatnie wmieszaj do ciasta. Formowanie i gotowanie klusekW dużym garnku zagotuj wodę z odrobiną soli i łyżką oleju. Zamocz dwie łyżki w gorącej wodzie, formuj nimi kluski i wrzucaj je do wrzątku. Gotuj około 4–5 minut od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Odcedź i podawaj na ciepło.

Z czym podać gryczane „kopytka”?

Te kluski świetnie smakują zarówno w wersji wytrawnej, jak i „słodko”. Jeśli wolisz pierwszy wariant, podawaj je z podsmażaną cebulką i kwaśną śmietaną. Możesz też podać je z gulaszem albo sosem grzybowym. Łasuchom z pewnością przypadnie do gustu połączenie gryczanych „kopytek” z jogurtem naturalnym typu greckiego lub islandzkiego, cynamonem i odrobiną miodu. Będą też doskonale smakować „w towarzystwie” sezonowych owoców, na przykład borówek, malin czy truskawek.

