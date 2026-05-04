Bez cukru, bez mąki pszennej, a smakuje jak z cukierni. To brownie Lewandowskiej robię do kawy

Czekoladowe przysmaki kojarzą się zwykle z ogromem „pustych kalorii”, które nie wnoszą nic wartościowego do diety, a jedynie sprzyjają przybieraniu na wadze. Jeszcze do niedawna też tak myślałam. Wszystko uległo zmianie, gdy przyjaciółka podesłała mi fantastyczną recepturę na dietetyczne brownie Anny Lewandowskiej. Nie ma w nim ani grama cukru i mąki pszennej, a mimo to smakuje obłędnie. Lepiej niż niejeden deser z drogiej cukierni. Zobacz, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Fit brownie Anny Lewandowskiej

Bazą deseru jest kasza jaglana. Dzięki temu – jak przyznaje sama Anna Lewandowska – „jest bardziej sycący i »konkretny«, a mimo to nadal lekki w odbiorze”. Za jego intensywny, czekoladowy smak odpowiada natomiast naturalne kakao. Z kolei orzechy i migdały sprawiają, że brownie zyskuje „element chrupkości” i ciekawszą teksturę.

To idealny przepis do kawy, na weekendowe »coś słodkiego« w domu, na spotkanie z przyjaciółmi albo jako deser, który można przygotować wcześniej i mieć gotowy na kolejne dni – podkreśla Anna Lewandowska w jednym z wpisów opublikowanych na swoim blogu.

Z czym podawać brownie z kaszy jaglanej?

Znana trenerka kroi upieczony deser na pół i smaruje go dżemem z czarnej porzeczki wzbogaconym o nasiona chia, a następnie składa z powrotem w całość. Zastosowanie tego dodatku sprawia, że brownie zyskuje – jak wskazuje Anna Lewandowska – lekko kwaskowy „twist”. By jeszcze bardziej „podkręcić” jego smak, posypuje wierzch ciasta migdałami.

Nie musisz jednak trzymać się ściśle tych wskazówek. W roli dekoracji świetnie sprawdzą się również inne produkty, na przykład truskawki, borówki amerykańskie czy maliny. Możesz też sięgnąć po kawałki gorzkiej czekolady. Najlepiej wykorzystać tę o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Ma bowiem najwięcej magnezu i innych cennych związków, między innymi polifenoli.

Przepis: Brownie Anny Lewandowskiej To lżejsza wersja czekoladowego deseru. Nie ma w nim mąki pszennej ani cukru, a mimo to jest sycące, wilgotne i mocno czekoladowe Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 213 w każdej porcji Składniki 1 szklanka kaszy jaglanej

3 średnie jajka, rozmiar M

4 łyżki płatków migdałowych

1 łyżka rafinowanego oleju kokosowego

3 łyżki miodu pszczelego

5 łyżek gorzkiego kakao

30 g orzechów włoskich Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKaszę jaglaną przepłucz 1–2 razy pod bieżącą zimną wodą. Następnie ugotuj ją zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pilnuj, żeby nie była rozgotowana. Po ugotowaniu odstaw ją na chwilę, ale nie studź całkowicie. Oddziel żółtka od białek. Żółtka dodaj do ugotowanej, jeszcze ciepłej kaszy jaglanej i dokładnie wymieszaj. Białka ubij na sztywną pianę. Łączenie składnikówDo kaszy z żółtkami dodaj kakao, płatki migdałowe, olej kokosowy, miód oraz posiekane orzechy włoskie. Całość wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Na koniec delikatnie wmieszaj ubitą pianę z białek. Rób to powoli, żeby ciasto zachowało lekkość. Pieczenie browniePrzełóż masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz około 50 minut w 180 stopniach Celsjusza (grzanie góra-dół, bez termoobiegu). Po upieczeniu zostaw brownie w piekarniku do wystudzenia. Dzięki temu masa lepiej się zetnie i będzie łatwiejsza do krojenia.

