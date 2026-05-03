Lepsza niż zwykła zielona herbata. Ekspert zachwala, że jedna szklanka to jak 10 tamtej

Herbata to napój, który łączy przyjemność smaku z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Zawiera naturalne przeciwutleniacze, które wspierają organizm i mogą pozytywnie wpływać na samopoczucie oraz odporność. Dla wielu osób picie herbaty to jednak coś więcej niż tylko sposób na ugaszenie pragnienia. To także spokojny, codzienny rytuał. Chwila z filiżanką gorącego naparu pozwala się zatrzymać, wyciszyć i na moment odciąć od pośpiechu dnia codziennego.

Najlepsza herbata zdaniem dietetyka

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński stworzył ranking zdrowych herbat. Pierwsze miejsce zajęła popularna ostatnio matcha.

Za najzdrowszą i najbardziej wartościową herbatę uważam herbatę matcha. Jest to pewien rodzaj herbaty zielonej, która występuje w formie sproszkowanej. Mam tu na myśli, że podczas produkcji herbaty matcha liście są mielone na proszek, który spożywa się w całości wraz z naparem – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Ekspert dodał, że dzięki temu dostarczamy swojemu organizmowi więcej związków prozdrowotnych niż w przypadku zwykłej herbaty.

Przeprowadzone badania naukowe dowiodły wprost, że herbata matcha zawiera co najmniej trzy razy więcej galusanu epigallokatechiny, czyli najważniejszego składnika herbaty, który odpowiada za jej właściwości zdrowotne, niż inne najbogatsze w ten składnik zwykłe herbaty zielone – powiedział.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Determination of catechins in matcha green tea by micellar electrokinetic chromatography”.

Zauważył również, że w jednym opracowaniu znalazł informację, że wypicie jednej szklanki matchy równa się wypiciu 10 szklanek zwykłej herbaty zielonej. Chodzi o badanie pod tytułem „Retrospecting the Antioxidant Activity of Japanese Matcha Green Tea – Lack of Enthusiasm?”.

Zdrowe dodatki do herbaty

Do herbaty można dodać kilka prostych składników, które mogą zwiększyć jej właściwości prozdrowotne i jednocześnie poprawić smak. Jednym z najpopularniejszych dodatków jest cytryna. Dostarcza witaminy C i może wspierać odporność. Dodaj ją do lekko przestudzonej herbaty, żeby nie niszczyć witaminy C.

Miód to kolejny częsty wybór. Działa łagodząco na gardło i ma naturalne właściwości antybakteryjne. Nie powinno się go jednak dodawać do wrzątku, bo wysoka temperatura osłabia jego działanie. Dobrym dodatkiem jest też imbir. Działa rozgrzewająco, wspiera odporność i może pomagać przy przeziębieniu oraz problemach trawiennych. Wystarczy kilka cienkich plasterków lub odrobina startego korzenia. Można też eksperymentować z cynamonem, który pomaga regulować poziom cukru we krwi, oraz miętą, wspierającą trawienie i dającą uczucie świeżości.

