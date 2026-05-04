Do placków ziemniaczanych większość dodaje mąkę. Ja zamieniam ją na coś innego i chrupią jak nigdy

Placki ziemniaczane to jedno z moich ulubionych dań. Nie jestem jednak w tym osamotniona, ponieważ zajada się nimi większość Polaków. Są cenione za swój wyjątkowy smak, ale też prostotę przygotowania. Przez to, że są chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku, trudno im się oprzeć. Świetnie sprawdzają się zarówno na obiad, jak i na kolację. Można je podawać na słono lub na słodko, w zależności od upodobań. Ich dużą zaletą jest także to, że są naprawdę tanie.

Dodaj do placków ziemniaczanych zamiast mąki

Dodanie kaszy jaglanej zamiast mąki do placków ziemniaczanych jest ciekawą alternatywą dla klasycznego przepis. Ten patent podpowiedziała mi moja babcia. Sprawdzi się, gdy chcesz odrobinę poeksperymentować w kuchni lub po prostu nie masz w szafce mąki. Kasza jaglana nadaje plackom delikatnie orzechowy aromat i sprawia, że placki są bardziej chrupiące. Potrawa staje się też mniej „mączna” w smaku. Dodatkowo kasza jaglana dobrze wiąże składniki, a przy tym jest bardziej wartościowa.

Jak zrobić placki ziemniaczane z kaszą jaglaną zamiast mąki?

Aby przygotować placki ziemniaczane z dodatkiem kaszy jaglanej zamiast mąki, najpierw ugotuj kaszę do miękkości. Następnie pozostaw do lekkiego przestudzenia. W międzyczasie zetrzyj ziemniaki na tarce (na drobnych lub średnich oczkach, w zależności od preferencji) i odciśnij nadmiar wody. Następnie połącz ziemniaki z ugotowaną kaszą, dodaj jajko, sól, pieprz oraz startą cebulę. Dokładnie wymieszaj masę. Formuj niewielkie placki i smaż je na rozgrzanym oleju z obu stron, aż staną się złociste i chrupiące.

Przepis: Placki ziemniaczane z kaszą jaglaną Te placki smakują naprawdę świetnie, musisz spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 323 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków (najlepiej odmiany mączystej, typu C)

1/2 szklanki ugotowanej kaszy jaglanej (musi być wystudzona i dość gęsta)

1 duża cebula

2 ząbki czosnku

1 duże jajko

Sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie bazyZiemniaki obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. To samo zrób z cebulą. OdcedzanieJeśli ziemniaki są bardzo wodniste, odlej nadmiar soku, przytrzymując masę dłonią lub używając sitka. Nie wyciskaj ich jednak „na sucho” – potrzebują odrobiny wilgoci dla kaszy. Łączenie składnikówDo miski z ziemniakami dodaj ugotowaną kaszę jaglaną, jajko oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. DoprawianieDopraw solą i pieprzem. Wymieszaj całość bardzo dokładnie, starając się „rozbić” ewentualne grudki kaszy, by masa była jednolita. SmażenieRozgrzej olej na patelni (musi być gorący!). Nakładaj łyżką niewielkie porcje masy i formuj płaskie placki. Smaż na średnim ogniu przez około 3-4 minuty z każdej strony, aż będą ciemnozłote i bardzo chrupiące. OdsączanieGotowe placki połóż na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

O czym pamiętać, robiąc te placki?

Robiąc placki ziemniaczane, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach, które naprawdę wpływają na ich smak i konsystencję. Przede wszystkim musisz bardzo dokładnie odcisnąć ziemniaki z nadmiaru wody. Dzięki temu placki będą bardziej chrupiące, a nie gumowate. Ważne jest też odpowiednie rozgrzanie tłuszczu. Jeśli olej będzie zbyt zimny, placki wchłoną go za dużo i staną się ciężkie. Smaż je na średnim ogniu, żeby zdążyły się ładnie zarumienić, ale nie spaliły z zewnątrz i pozostały surowe w środku.

Jeśli chcesz, aby placki były jeszcze bardziej fit, możesz je upiec w piekarniku (15-20 min w 200°C z termoobiegiem). Ale pamiętaj, by spryskać je z wierzchu odrobiną oliwy. Wtedy zachowają chrupkość

