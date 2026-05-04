Od 4 maja w Biedronce taniej nawet o 20 zł. Warto znać limity

Od poniedziałku, 4 maja w Biedronce rusza nowa promocja na kawę. Tym razem sieć przecenia dwa rodzaje produktów. To nie lada gratka dla miłośników „małej czarnej”. Mogą zaoszczędzić nawet dwadzieścia złotych. Wcześniej muszą jednak spełnić pewne określone warunki. Sprawdź, czy uda ci się „załapać” na zniżki.

Dobra kawa taniej w Biedronce

Sieć przecenia kawę Cafe d’Or Oro (100 procent arabica), zarówno ziarnistą (1 kg), jak i mieloną (250 gramów). Pierwsza kosztuje 59,99 zł, czyli 20 złotych mniej niż zwykle, natomiast za drugą trzeba zapłacić 14,99 zł (obniżka sięga pięciu złotych). Zaoszczędzą jednak tylko „wybrani” klienci – ci, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka i posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Co więcej, obowiązują limity dzienne na zakupy. Nie można wziąć więcej niż 4 sztuki kawy na jedno konto MB. W sumie w ciągu jednego dnia możesz zgarnąć aż 8 opakowań Cafe d’Or Oro (po 4 paczki każdego ze wskazanych wcześniej wariantów).

Ta akcja promocyjna trwa aż sześć dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę (4-9 maja 2026 roku). Jeśli więc nie zdążysz uzupełnić zapasów „małej czarnej” w tygodniu, możesz nadrobić zaległości w weekend. Pamiętaj, że w najbliższą niedzielę – 10 maja – obowiązuje zakaz handlu. Wszystkie sklepy sieci będą zamknięte.

Biedronka przecenia dodatki do kawy

W dniach 4-9 maja Biedronka obniża również cenę popularnego dodatku do „małej czarnej”. Mleko Wypasione UHT 3,2 procent marki Mlekovita kosztuje teraz tylko 1,99 zł. Oszczędność jest spora, bo „normalnie” trzeba za nie zapłacić 4,49 zł. Rabat nalicza się jednak dopiero przy zakupie co najmniej 4 litrów nabiału za jednym razem. Mogą z niego skorzystać wyłącznie posiadacze karty lub aplikacji MB, Obowiązuje też limit dzienny – 12 kartonów na jedno konto lojalnościowe.

Jeszcze mniej członkowie programu Moja Biedronka wydadzą na mleko UHT 3,2 procent marki Mleczna Dolina. Cena po obniżce to 1,49 zł. Możesz zaoszczędzić niespełna 2 złote na jednej sztuce, pod warunkiem że włożysz do koszyka od razu 6 sztuk. Jeśli zakupisz mniejszą liczbę kartonów – na przykład trzy lub cztery – za każdy z nich zapłacisz tyle, co zwykle, czyli 3,49 zł. Co ważne, ta promocja trwa tylko 3 dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (4-6 maja 2026 roku). Limit dzienny to 12 sztuk na jedną kartę lub aplikację MB.

