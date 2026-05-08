Lekki jak chmurka deser bez pieczenia. Tylko 25 minut pracy, a efekt zwala z nóg

Gdy zbliża się weekend, coraz częściej mam ochotę przygotować coś słodkiego dla siebie i bliskich. Domowe desery są świetnym sposobem na chwilę relaksu po całym tygodniu. Wybieram przepisy, które są proste i szybkie w przygotowaniu, bez konieczności spędzania wielu godzin w kuchni. Dlatego największą popularnością cieszą się u mnie desery, które można zrobić z kilku składników, a jednocześnie zachwycają smakiem.

Przepis na domowe ptasie mleczko

Ostatnio coraz częściej przygotowuję dla bliskich domowe ptasie mleczko. Ten deser jest lekki, puszysty i delikatny, a przy tym wygląda bardzo efektownie. Najbardziej lubię to, że mimo swojego wyjątkowego smaku jest prosty do zrobienia i nie wymaga pieczenia. Domowa wersja smakuje jeszcze lepiej niż sklepowe słodycze, dlatego zawsze znika w ekspresowym tempie.

Przepis: Ptasie mleczko Ten deser smakuje wspaniale, a wcale nie ma przy nim dużo pracy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 215 w każdej porcji Składniki Pianka: 6 białek jaj

3/4 szklanki drobnego cukru

2 łyżki soku z cytryny

kilka kropli aromatu śmietankowego lub waniliowego

2 łyżki żelatyny

120 ml gorącej wody Polewa: 4 łyżki kakao

2 łyżki masła

2 łyżki cukru

7 łyżek śmietanki 30%

1 płaska łyżka żelatyny

50 ml gorącej wody Sposób przygotowania Przygotowanie polewyDo rondelka wlej śmietankę, dodaj masło, kakao i cukier. Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając do uzyskania gładkiej masy. Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i dodaj do polewy. Dokładnie wymieszaj i odstaw do lekkiego przestudzenia. Robienie piankiŻelatynę do pianki rozpuść w gorącej wodzie i pozostaw do lekkiego ostygnięcia. Białka ubij na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier, cały czas miksując, aż masa stanie się gęsta i błyszcząca. Dodaj sok z cytryny oraz aromat. Na końcu cienkim strumieniem wlej przestudzoną żelatynę i krótko zmiksuj na małych obrotach. SchładzanieFormę wyłóż papierem do pieczenia. Wlej piankę i wyrównaj powierzchnię. Na wierzch rozprowadź polewę kakaową. Wstaw deser do lodówki na minimum 2 godziny, aż całkowicie stężeje. PodawaniePokrój na kostki i podawaj dobrze schłodzone.

Przydatne wskazówki

Przy przygotowywaniu domowego ptasiego mleczka musisz pamiętać, aby dokładnie rozpuścić żelatynę i lekko ją przestudzić przed dodaniem do masy. Dzięki temu deser będzie gładki i puszysty. Ubijanie białek zaczynaj od niższych obrotów miksera i stopniowo je zwiększaj, aby masa była lekka i pełna powietrza. Cukier dodawaj stopniowo, po jednej łyżce, cały czas miksując, aż całkowicie się rozpuści.

Dobrym trikiem jest również dodanie soku z cytryny, który nadaje deserowi delikatnej świeżości i sprawia, że smak nie jest zbyt mdły. Polewę czekoladową najlepiej przygotuj wcześniej, aby zdążyła lekko przestygnąć przed wylaniem na piankę. Sam deser potrzebuje minimum dwóch godzin chłodzenia w lodówce, żeby dobrze stężał i łatwo się kroił. Formę wyłóż papierem do pieczenia. Później znacznie łatwiej wyjąć gotowe ptasie mleczko i pokroić je na kawałki, by całość prezentowała się naprawdę estetycznie. Jeśli masz ochotę na więcej słodkości, możesz też przyrządzić czekoladowy mus z dwóch składników.

