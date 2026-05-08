Lekki jak chmurka deser bez pieczenia. Tylko 25 minut pracy, a efekt zwala z nóg

Gdy zbliża się weekend, coraz częściej mam ochotę przygotować coś słodkiego dla siebie i bliskich. Domowe desery są świetnym sposobem na chwilę relaksu po całym tygodniu. Wybieram przepisy, które są proste i szybkie w przygotowaniu, bez konieczności spędzania wielu godzin w kuchni. Dlatego największą popularnością cieszą się u mnie desery, które można zrobić z kilku składników, a jednocześnie zachwycają smakiem.
Przepis na domowe ptasie mleczko
Ostatnio coraz częściej przygotowuję dla bliskich domowe ptasie mleczko. Ten deser jest lekki, puszysty i delikatny, a przy tym wygląda bardzo efektownie. Najbardziej lubię to, że mimo swojego wyjątkowego smaku jest prosty do zrobienia i nie wymaga pieczenia. Domowa wersja smakuje jeszcze lepiej niż sklepowe słodycze, dlatego zawsze znika w ekspresowym tempie.
Ten deser smakuje wspaniale, a wcale nie ma przy nim dużo pracy.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 2 godz. 25 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 215 w każdej porcji
Składniki
Pianka:
- 6 białek jaj
- 3/4 szklanki drobnego cukru
- 2 łyżki soku z cytryny
- kilka kropli aromatu śmietankowego lub waniliowego
- 2 łyżki żelatyny
- 120 ml gorącej wody
Polewa:
- 4 łyżki kakao
- 2 łyżki masła
- 2 łyżki cukru
- 7 łyżek śmietanki 30%
- 1 płaska łyżka żelatyny
- 50 ml gorącej wody
Sposób przygotowania
- Przygotowanie polewyDo rondelka wlej śmietankę, dodaj masło, kakao i cukier. Podgrzewaj na małym ogniu, mieszając do uzyskania gładkiej masy. Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie i dodaj do polewy. Dokładnie wymieszaj i odstaw do lekkiego przestudzenia.
- Robienie piankiŻelatynę do pianki rozpuść w gorącej wodzie i pozostaw do lekkiego ostygnięcia. Białka ubij na sztywną pianę. Stopniowo dodawaj cukier, cały czas miksując, aż masa stanie się gęsta i błyszcząca. Dodaj sok z cytryny oraz aromat. Na końcu cienkim strumieniem wlej przestudzoną żelatynę i krótko zmiksuj na małych obrotach.
- SchładzanieFormę wyłóż papierem do pieczenia. Wlej piankę i wyrównaj powierzchnię. Na wierzch rozprowadź polewę kakaową. Wstaw deser do lodówki na minimum 2 godziny, aż całkowicie stężeje.
- PodawaniePokrój na kostki i podawaj dobrze schłodzone.
Przydatne wskazówki
Przy przygotowywaniu domowego ptasiego mleczka musisz pamiętać, aby dokładnie rozpuścić żelatynę i lekko ją przestudzić przed dodaniem do masy. Dzięki temu deser będzie gładki i puszysty. Ubijanie białek zaczynaj od niższych obrotów miksera i stopniowo je zwiększaj, aby masa była lekka i pełna powietrza. Cukier dodawaj stopniowo, po jednej łyżce, cały czas miksując, aż całkowicie się rozpuści.
Dobrym trikiem jest również dodanie soku z cytryny, który nadaje deserowi delikatnej świeżości i sprawia, że smak nie jest zbyt mdły. Polewę czekoladową najlepiej przygotuj wcześniej, aby zdążyła lekko przestygnąć przed wylaniem na piankę. Sam deser potrzebuje minimum dwóch godzin chłodzenia w lodówce, żeby dobrze stężał i łatwo się kroił. Formę wyłóż papierem do pieczenia. Później znacznie łatwiej wyjąć gotowe ptasie mleczko i pokroić je na kawałki, by całość prezentowała się naprawdę estetycznie. Jeśli masz ochotę na więcej słodkości, możesz też przyrządzić czekoladowy mus z dwóch składników.
